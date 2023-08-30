Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Juiz de garantias: remédio contra julgamentos parciais e morosidade
Mariah Sartório Justi

Artigo de Opinião

É advogada criminalista e sócia do Rafael Lima Advogados
Mariah Sartório Justi

Juiz de garantias: remédio contra julgamentos parciais e morosidade

Com uma única decisão, o STF atuou para propiciar mais credibilidade, segurança e celeridade ao processo criminal, ao trazer uma otimização da prestação jurisdicional.
Mariah Sartório Justi
É advogada criminalista e sócia do Rafael Lima Advogados

Públicado em 

30 ago 2023 às 15:31
Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para a implementação do “juiz de garantias”, o magistrado que, em processos criminais, ficará responsável por decisões na fase de investigação do caso, a chamada etapa pré-processual. É esse juiz que autorizará, por exemplo, prisões provisórias, operações de busca e apreensão e quebra de sigilos.
Com uma única decisão, o Supremo atuou para propiciar mais credibilidade, segurança e celeridade ao processo criminal, ao trazer uma otimização da prestação jurisdicional.
figura do juiz de garantias foi criada pela Lei Federal 13.964, de 2019. No entanto, em 2020, o ministro Luiz Fux suspendeu a medida por tempo indeterminado. Agora, a maioria do Supremo decidiu que a adoção dessa regra é obrigatória, o que é uma vitória quando pensamos no sentido amplo da palavra Justiça.

Veja Também

Aras defende no STF suspensão de juiz de garantias até regulamentação

Alexandre de Moraes nega derrubar decisão de Fux que vetou juiz de garantias

Juiz de garantias: CNJ propõe e Judiciário do ES diz que aumentaria gastos

A adoção do juiz de garantias é uma salvaguarda, um antídoto contra julgamentos parciais, a começar pelo fato de que dois magistrados dividirão a responsabilidade do caso. O de garantias atuará somente na fase do inquérito policial, sendo responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal.
Portanto, com o oferecimento da denúncia, a competência passa a ser do juiz da instrução, que efetivamente julgará o réu e decidirá, também, eventuais questões pendentes. O juiz de garantias só não vai atuar nos processos de competência originária do STF, STJ, do Tribunal do Júri, nos casos de violência doméstica e nos de menor potencial ofensivo.
O estabelecimento do juiz de garantias é, sem dúvidas, um avanço em nosso sistema de Justiça, na medida em que assegura a imparcialidade do julgador e o direito de defesa do réu. É a busca por um direito penal sério e moderado. A separação da fase pré-processual (investigação) da fase processual (julgamento) impede que a visão de um magistrado que acompanha o caso desde a investigação contamine o processo judicial.
O julgador terá, assim, ampla liberdade crítica e de convencimento quanto às provas colhidas durante a investigação, sem quaisquer pré-julgamentos. Por consequência, o réu terá a efetiva proteção dos seus direitos e garantias individuais. Nunca é demais lembrar que a ampla defesa e o devido processo legal são garantias da nossa Constituição.
Nesse sentido, a adoção do juiz de garantias se faz urgente, pois mesmo com as regras de impedimento e suspeição em vigor hoje em nosso ordenamento jurídico, não há como atestar com absoluta certeza que o juiz manterá sua imparcialidade intacta da fase pré-processual ao julgamento.
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Marcos Oliveira/ Agência Senado
Pensando nessa urgência, o STF concedeu o prazo de até dois anos para que leis e regulamentos dos tribunais sejam alterados para permitir a adoção do novo sistema, por meio de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Sem dúvidas, o juiz de garantias fortalece o Estado Democrático de Direito e é essencial ao sistema processual acusatório, haja vista que almeja preservar uma maior isenção por parte do julgador, que deve ser o destinatário da prova produzida, com o objetivo de consolidar a imparcialidade no processo.

Tópicos Relacionados

Justiça STF Judiciário CNJ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados