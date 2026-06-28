Internacionalização de empresas: muito além de uma tendência

Internacionalizar empresas está em voga, mas não é novidade. O conceito segue uma máxima simples e antiga de que não se deve colocar todos os ovos em um único cesto. No Espírito Santo, isso é especialmente verdadeiro.





Há décadas, empresas capixabas mantêm vocação internacional, seja pela exportação de commodities, seja pela importação de insumos e tecnologia. O Estado sempre soube olhar além das suas fronteiras.





Mas internacionalizar vai muito além do comércio exterior. Trata-se de um movimento de maturidade empresarial. Quando uma empresa decide atuar em outro mercado, ela sai da zona de conforto de um terreno já dominado, o brasileiro, e se expõe a novas regras, novos clientes e novos padrões de competitividade.