Inovação também é rotina na carreira de consultor do tesouro estadual

Vivemos uma era em que a tecnologia avança com celeridade, ditando uma contínua necessidade de adaptação em todas as áreas do conhecimento. Correr atrás, como se diz na linguagem popular, não basta. É necessário correr à frente.

Nesse contexto, fala-se muito nas vantagens da inovação como ferramenta para o aumento da eficiência. No âmbito da gestão de recursos públicos - que é papel central da carreira dos consultores do tesouro estadual - é notória a conquista, desde 2012, da classificação nota A do Espírito Santo na avaliação de capacidade de pagamento do Tesouro Nacional . Essa conquista é consequência de um ambiente de contínua inovação e busca pela eficiência dentro do Tesouro Estadual.

Um exemplo disso é a implantação do Sigefes (Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira do Espírito Santo), que transformou o Estado em referência nacional. O sistema, desde que adotado, tem proporcionado ganhos de eficiência no acompanhamento, avaliação e controle de metas fiscais no Estado.

O Sigefes contou com a participação direta de cerca de 20 consultores do tesouro em seu desenvolvimento no Espírito Santo. Quanto aos resultados, ele aumentou a capacidade de geração de informações e a transformação da dinâmica de trabalho dos servidores envolvidos com a alimentação dos dados orçamentárias, financeiros e contábeis, elevando a produtividade e fazendo os índices de erros e retrabalho se reduzirem a patamares mínimos, o que se traduz em maior eficiência.

Além da nota A em capacidade de pagamento, a carreira de consultor do tesouro estadual contribui também, com sua constante dedicação à inovação, para que o Espírito Santo obtenha o primeiro lugar no ranking de solidez fiscal dos Estados, em índice elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). São indicadores de que a busca constante pela inovação e modernização rende frutos concretos para os cidadãos capixabas.

PORTAL DE PREÇOS

Outro meio de medir um ambiente inovador é quando um projeto é replicado em outras realidades. É o que acontece, por exemplo, com o Portal de Preços. Desenvolvido sob coordenação dos consultores do tesouro estadual, o sistema permite economia de recursos e de tempo na compra de medicamentos pelo Estado.

Ao arquivar as notas fiscais das compras de medicamentos, o Portal de Preços fornece ao gestor uma mediana de valores por meio do histórico, de forma rápida e segura. Pela eficácia e economia de recursos que proporciona, o Portal de Preços despertou o interesse da Secretaria de Fazenda do Piauí, que está em contato com servidores da Sefaz capixaba para compartilhamento de dados.