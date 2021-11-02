Guardiões do Tesouro Estadual: a importância do trabalho dos consultores

Uma das histórias mais populares do antigo testamento bíblico é a de José do Egito, o hebreu que, uma vez no Egito, tornou-se o homem de confiança do faraó. Ele passou a administrar os recursos do Império Egípcio em tempos difíceis, determinando como distribuir os bens e alimentos armazenados. José se tornou o “Guardião do Tesouro” (no sentido fiscal e financeiro), permitindo a subsistência da sociedade egípcia mesmo em períodos de dificuldade.

O Tesouro Estadual é o caixa do Espírito Santo, onde está concentrada a soma dos recursos que o governo estadual dispõe para custeio e investimentos. Entre os principais papéis do Tesouro Estadual estão o de gerir e avaliar a situação financeira do Estado, emitir relatórios e fazer previsões e estimativas que direcionem o Estado para uma situação fiscal positiva e sustentável.

O que o Tesouro Estadual, assim como o nacional faz, é garantir recursos para o financiamento das políticas públicas. E parte desse trabalho técnico é realizado pelos consultores.

A atuação desse profissional é fundamental para a vida pública e para toda a população capixaba. É graças ao trabalho dos consultores do Tesouro Estadual que a Fazenda Estadual realiza repasses de recursos aos municípios, que possibilita os investimentos destinados a construção de estradas, escolas e unidades de saúde.

Outro exemplo da importância do trabalho dos consultores do Tesouro Estadual vem da recente decisão do governo do Estado do Espírito Santo de congelar o ICMS dos combustíveis para tentar frear a alta no valor desses insumos, que têm pressionado para cima os custos da cadeia produtiva e também a inflação

Essa é uma medida que pôde ser tomada graças à participação desses profissionais, que agiram na identificação do possível efeito que o congelamento poderia ter nas contas públicas do Estado.

O Tesouro Estadual é o caixa do Espírito Santo, onde está concentrada a soma dos recursos que o governo estadual dispõe para custeio e investimentos Crédito: upklyak/Freepik

Dada a relevância dessa carreira para a sociedade, desde 2011 a categoria profissional é representada pela Associação dos Consultores do Tesouro Estadual do Espírito Santo (Acees). A entidade não possui fins lucrativos e tem como objetivo representar os consultores, seja no que diz respeito ao desempenho de sua função ou internamente, dentro da própria Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo e na Secretaria de Estado de Economia e Planejamento.

É importante que a sociedade capixaba conheça mais sobre o trabalho realizado pelos consultores, que é essencial, inclusive, para que o Espírito Santo figure há 10 anos como Estado Nota A nas avaliações de capacidade de pagamento.

Com essa chancela do Tesouro Nacional, o Espírito Santo obtém garantias da União para a contratação de novos empréstimos, uma vez que fica entendido que há por aqui uma gestão de contas públicas de excelência.