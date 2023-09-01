Incêndio florestal: Suzano registra 1060 ocorrências em áreas da empresa no ES

Incêndio atinge Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra Crédito: Divulgação | Iema

De janeiro a agosto deste ano, a Suzano já registrou 1060 ocorrências de incêndios em áreas florestais da empresa no Espírito Santo. 90% destes casos têm origem criminosa.

Os dados refletem uma infeliz tendência do Estado: uma média de cinco incêndios por dia (dados coletados pelo Corpo de Bombeiros nos quatro primeiros meses de 2023) . Os incêndios recorrentes, em plantações de eucalipto ou em áreas destinadas à preservação ambiental, expõem crimes conhecidos pelas forças policiais do estado: a extração ilegal de madeira para produção de carvão e a ocupação indevida de terras, que resultam em degradação do meio ambiente, insegurança pública e desvalorização imobiliária.

Tão impactante quanto os números são os prejuízos socioambientais deixados pelos incêndios, que ocorrem ao longo de todo o ano. Além da destruição da biodiversidade, colocando espécies animais e vegetais em risco, o fogo gera a emissão de gases poluentes para a atmosfera, nocivos à saúde.

A tragédia toma proporções mais amplas quando as áreas degradadas são ocupadas por grileiros, que se beneficiam da comercialização irregular das terras e enriquecem de forma ilícita, ofertando-as para outras pessoas, que precisam se retirar após os processos de reintegração de posse, o que gera a elas frustração e perdas financeiras.

Os esforços da Suzano no combate e prevenção aos incêndios passam por ações de manejo florestal sustentável, além de investimentos em equipes de prevenção e combate a incêndio treinadas segundo rigorosas normas internacionais. Contam, ainda, com Centrais de Operações Integradas que monitoram, em tempo real, as florestas nativas, pilhas de madeira e plantios de eucalipto. As brigadas da empresa também atuam no combate a incêndios em áreas vizinhas às nossas florestas, em parceria com o Corpo de Bombeiros do ES.

Essas estratégias vêm tendo efeito positivo, considerando que houve redução significativa do número de ocorrências entre 2020 e 2022. No entanto, os episódios continuam demandando ações da empresa e do poder público, assim como das autoridades competentes, que vêm atuando em parceria para mitigar o problema. E, da mesma forma, buscando responsabilizar os autores de crimes ambientais e contra o patrimônio.

A atuação colaborativa da Suzano para levar oportunidades de trabalho, renda e bem-estar às regiões em que atua também é importante nesse processo. Por meio de apoio a projetos de cunho social e ambiental, a empresa tem a meta de contribuir para tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza até 2030 nos territórios onde opera.

No Norte do Espírito Santo, por exemplo, região que concentra a maioria dos incêndios florestais em áreas da empresa, é ofertado suporte financeiro e técnico a diversos projetos focados no desenvolvimento social de comunidades tradicionais e grupos em situação de vulnerabilidade.