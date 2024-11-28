Imóveis no campo estão em expansão no Espírito Santo

Nos últimos anos, o mercado imobiliário em áreas rurais tem ganhado destaque à medida que investidores percebem o potencial de crescimento que essas propriedades podem oferecer. No Espírito Santo, projetos imobiliários, que prezam pela conexão com a natureza, sofisticação e lazer, são os novos destinos em expansão a poucos quilômetros da capital Vitória.

O Espirito Santo é conhecido pela combinação única de belas paisagens e diversidade cultural que revela seus encantos como um verdadeiro tesouro a ser descoberto. Buenos Aires, nas montanhas de Guarapari, já caiu no gosto dos turistas e investidores. A região trata-se de uma rara opção para quem quer sentir frio ao mesmo tempo que está do lado da praia (cerca de 15 minutos). O local ainda é palco de vários empreendimentos de alto padrão e luxo, um ciclo de investimentos que contempla turismo de negócios e lazer.

Buenos Aires, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Assim também é o recém inaugurado Contorno Mestre Álvaro, rota considerada uma potência logística no Espírito Santo, é via de acesso para a belíssima região do Calogi, distrito rural da Serra localizado às margens da BR 101. A proximidade com a nova rodovia faz da região o novo polo de investimento de grandes projetos imobiliários no campo, impulsionando a economia local e o turismo rural.

Localizado a poucos minutos de Vitória, Calogi é a região que associa tranquilidade, contato com a natureza, oportunidades agrícolas e comodidade. Além disso, o paraíso natural é considerado um dos melhores destinos para esportes ao ar livre, como trilhas de Off Road, escalada, mountain bike e outros esportes de aventura. Tais particularidades fazem da região um ponto de atração para aqueles que buscam diversificação de investimentos e um estilo de vida relaxado.

Logo, diante de tantos atrativos para morar e/ou passear no campo, investidores já miram em novos destinos a serem explorados. Mas, afinal, o que justifica tal investimento? Entre as vantagens destaca-se a valorização do patrimônio, pois quando bem escolhidas e gerenciadas, as propriedades rurais têm o potencial de se valorizar ao longo do tempo. O crescimento da demanda por este tipo de empreendimento, tem impulsionado preços em várias regiões.

Outro fator que beneficia o investimento em propriedades rurais está relacionada a tarifa de energia rural que tem um valor mais baixo considerando o preço do quilowatt, assim como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado também é menor.

Além do mais, o turismo rural está em ascensão, com mais pessoas buscando experiências autênticas no campo como produtoras rurais.