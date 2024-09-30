Investimentos em imóveis: o que podemos aprender com os norte-americanos?

O poder de compra do norte-americano é, em média, 4,5 vezes maior do que o poder de compra do brasileiro, aponta o United Nations Development Programme. Um dos fatores que podem ser apontados é que a família norte americana procura aumentar sua renda para além daquela proporcionada pelo seu próprio negócio, trabalho ou emprego. Ela faz isso investindo parte de suas economias em participações de negócios.

A sociedade americana tem o hábito capitalista de buscar renda adicional com investimentos, o que dinamiza mais ainda a economia: mais atividade econômica, menos desigualdade, mais renda, mais emprego, mais educação, padrão de vida mais alto, Índice de Desenvolvimento Humano mais alto.

Nos EUA, o negócio imobiliário sempre foi pujante e destino de muito investimento familiar. Aproximadamente 80% dos Family Offices norte-americanos investem em Real Estate, sendo que, desse total, 88% são empreendimentos residenciais multifamiliares. O investimento pode começar em qualquer valor. O que importa é colocar o recurso disponível no mercado, em opções mais atrativas de retorno.

Vale dizer aqui que quando menciono investir no negócio imobiliário, não me refiro apenas à compra de apartamentos, casas ou lojas. Estou falando em entrar no negócio imobiliário como investidor ou sócio. É justamente essa nova cultura que propomos atualmente no mercado capixaba: investir conosco, que também colocamos nosso dinheiro no negócio, em nossos empreendimentos.

Historicamente, a sociedade brasileira não tem o hábito de investir. O relacionamento médio do brasileiro com o mercado imobiliário significa a compra da casa ou apartamento próprio ou, em muitos casos, a compra de imóveis para sirvam de renda extra, destinados a aluguel.

Não há problema em investir dessa forma. É um negócio rentável. Mas poucos sabem de alternativas igualmente atrativas quando o assunto é investir em imóveis. Poucos sabem que é possível ser sócio de um empreendimento. Entre as vantagens do investimento direto no empreendimento, comparado ao investimento em mercado público de valores mobiliários (ações, cotas de fundos de investimento, por exemplo), posso citar o melhor retorno, uma vez que o “caminho” que o dinheiro investido percorre até chegar à construção, que vai gerar o lucro, é menor.

Investimento em imóveis Crédito: Shutterstock

A volatilidade é menor: o investimento é afetado por uma menor quantidade de fatores. Por exemplo, um investimento em ações sofre oscilações de milhares de investidores do mercado, enquanto o investimento no negócio imobiliário significa investir em uma empresa específica, um negócio específico, que tem data de construção e entrega do produto.