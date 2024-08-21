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Eduardo Ambrósio

Artigo de Opinião

É master franqueado RE/MAX Espírito Santo
Eduardo Ambrósio

Imóveis sustentáveis: a nova fronteira do mercado imobiliário

O foco em soluções sustentáveis tende a resultar em imóveis mais funcionais, integrados e estilosos, que incorporam tecnologias inovadoras e favorecem um estilo de vida moderno
Eduardo Ambrósio
É master franqueado RE/MAX Espírito Santo

Públicado em 

21 ago 2024 às 14:51
Imóveis sustentáveis estão se tornando uma tendência crescente no mercado imobiliário. A preocupação com a sustentabilidade tem influenciado significativamente a construção de imóveis que priorizam a preservação ambiental. Os consumidores também estão cada vez mais atentos a esse aspecto ao buscar um novo lar.
Além da sustentabilidade, há um aumento na demanda por imóveis energeticamente eficientes, refletindo o interesse por soluções ecológicas que são diferenciais notáveis no mercado atual. Se antes as construções integradas já eram predominantes no setor imobiliário, agora, com o avanço da tecnologia na construção civil sustentável, a conectividade se torna um diferencial indispensável. Mas quais são os benefícios?
Os imóveis sustentáveis são grandes aliados do meio ambiente. Eles combinam o uso de telhados verdes, que ajudam no isolamento térmico, na absorção de carbono (CO2) e na promoção da biodiversidade urbana, com a redução da dependência de iluminação artificial através do aproveitamento da luz solar. Além disso, promovem o consumo consciente de água e a conservação dos recursos hídricos por meio da reutilização da água da chuva.

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O foco em soluções sustentáveis tende a resultar em imóveis mais funcionais, integrados e estilosos, que incorporam tecnologias inovadoras e favorecem um estilo de vida moderno. Além disso, a redução dos custos operacionais e a promoção da qualidade de vida têm atraído os consumidores.
Os critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) estão fazendo a diferença no mercado. Redes imobiliárias perceberam a mudança na abordagem de investidores, construtores e consumidores. Imóveis com práticas sustentáveis agregam valor ao mercado, pois constantemente surgem tendências que visam garantir a saúde do planeta para as futuras gerações.
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Imóveis sustentáveis usam tecnologias como painéis solares e isolamento térmico Crédito: Shutterstock
Investir em construções com esse diferencial é cuidar do meio ambiente desde a fase inicial do projeto, considerando a gestão de resíduos durante a execução da obra, até a fase final, quando o projeto de paisagismo é integrado ao imóvel, harmonizando-se com a natureza.
A escolha do local para a construção de imóveis sustentáveis também é cuidadosamente planejada para contribuir com a preservação ambiental, estando sempre próximos a transportes públicos, ciclovias e comércios, o que ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes.
Assim, ao incluir esses empreendimentos em seus catálogos, as imobiliárias se posicionam no mercado como agentes transformadores importantes na promoção da sustentabilidade.

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