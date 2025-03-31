Fogueiras nos ônibus do ES: o novo normal da violência?

O transporte público na Grande Vitória deveria ser um direito acessível e seguro. No entanto, tornou-se um desafio para milhares de pessoas. Estudantes e trabalhadores enfrentam um cenário de precariedade e insegurança. Os ataques aos ônibus se multiplicam e transformam o cotidiano em um pesadelo.

Esses episódios vão além da destruição física dos veículos. Cada ônibus incendiado representa um golpe contra aqueles que dependem dele para o dia a dia. Empresas alegam prejuízos financeiros e repassam custos ao usuário , que já paga caro por um serviço ruim. Motoristas se tornam vítimas invisíveis. O Estado parece impotente diante dessa realidade.

A dependência dos ônibus torna esses veículos essenciais. Porém, os ataques reforçam a sensação de descaso com as políticas públicas. A violência afeta diretamente estudantes, trabalhadores e famílias. A conta chega para os que mais sofrem: para os usuários, por meio de tarifas cada vez mais altas, e para os cidadãos, através dos impostos que financiam os prejuízos.

Estado do ônibus após ser incendiado na Ponte de Camburi Crédito: Daniel Marçal

A impunidade é evidente. Criminosos continuam atacando, sem qualquer receio de punição. A sociedade segue indiferente, como se aceitar essa violência fosse inevitável. Essa normalização de um problema tão grave evidencia a falência do sistema.

A mobilidade urbana precisa de investimentos. O transporte público deve ser diversificado. Ciclovias adequadas também devem ser prioridade. O poder público precisa agir para garantir segurança e qualidade aos usuários.