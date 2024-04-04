Festa da Penha e o pão de cada dia para o comércio capixaba

O Espírito Santo é um Estado abençoado e abençoador, desde o nome. O céu azul e rosa emoldura a natureza exuberante, de praias, montanhas e cachoeiras. Não importa o credo, pisar nesta terra é se aproximar do Divino. Pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo são atraídas pelas tradições do nosso Estado.

Entre os ritos construídos com cada tijolo do Convento da Penha, o congo dos escravizados, o terço católico, a fé cristã são base da nossa cultura.

A principal manifestação religiosa capixaba é a Festa da Penha, terceira maior do Brasil, atrás apenas do Círio de Nazaré e de Aparecida. A tradicional comemoração começou ainda em 1570, realizada pelo Frei Pedro Palácios.

Neste ano, a programação em homenagem à padroeira do Espírito Santo será realizada entre os dias 31 de março e 8 de abril, com números expressivos: 50 missas, 10 atrações noturnas já confirmadas e mais de 10 romarias que prometem arrastar mais de 2,5 milhões de participantes.

A parceria entre diversas instituições é fundamental para potencializar a Festa da Penha enquanto atrativo turístico e gerador de renda para o Estado. O Sistema Fecomércio-ES apoia ações que podem trazer impactos positivos para comércio, serviços e turismo na região metropolitana durante as festividades.

O comércio do Polo de Moda da Glória, por exemplo, estará aberto no dia 8 de abril, com condições especiais para receber o público que participa do evento, no dia da padroeira. A iniciativa da Uniglória permite que os turistas aproveitem a proximidade entre o bairro e o Convento para conhecer o maior centro comercial do Estado, comprar presentes e aproveitar ofertas.

Outra novidade deste ano são os pacotes de viagens ofertados pelo Sesc Espírito Santo para os turistas de fora do Estado e para os capixabas, com condições de pagamento facilitadas e valores diferenciados para trabalhadores do comércio.

O objetivo é incentivar o desenvolvimento do turismo religioso e fomentar a economia do Espírito Santo. O Sesc vai disponibilizar programação completa, com saída de Minas Gerais, Porto Alegre, Distrito Federal e vários outros estados brasileiros.

Os pacotes contam com transporte rodoviário, hospedagem nas unidades hoteleiras do Sesc, translado para Romaria dos Homens, translado para Romaria das Mulheres, kit lanche a bordo, camisa oficial para a Festa da Penha e guia credenciado.

Os demais hóspedes que já estiverem nos hotéis do Sesc e quiserem conhecer a Festa da Penha também terão a possibilidade do serviço de translado até o município de Vila Velha.

Terço Gigante é montado entre as palmeiras do Convento para a Festa da Penha 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

Essa iniciativa fortalece diversos segmentos, como transporte, alimentação, hospedagem, serviços em geral, comércio de rua, música, arte, gerando oportunidades de trabalho e renda para a população, além do enriquecimento econômico e cultural.