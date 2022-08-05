Espírito Santo, patinho feio do Sudeste? Isso já era!

Em 1989, quando cheguei ao Espírito Santo para trabalhar no projeto de expansão da ArcelorMittal Tubarão, na época CST, tomei um susto no aspecto profissional. Vim de Pernambuco, onde havia trabalhado num complexo industrial, incluindo uma fábrica de equipamentos, fundição de aço e ferro e uma usina siderúrgica para produção de vergalhão.

Aqui no Estado, apesar de grandes empresas instaladas, como a Suzano (na época Aracruz Celulose), Samarco, Vale, ArcelorMittal Tubarão e Petrobras, a cadeia de fornecedores que atendia a essas indústrias era incipiente, sem nenhuma tradição, e a mão de obra era desvalorizada. Falavam para mim, de forma jocosa, cuidado com a Moca (mão de obra capixaba), que não tem qualificação nem comprometimento.

Quando viajava a trabalho, para outros Estados, e falava que estava morando no Espírito Santo, recebia olhares de desconfiança, como se estivesse regredindo. Eles nos colocavam em lugar inferior, como se fossemos o PATINHO FEIO da Região Sudeste.

Tudo isso me deixava intrigado. Minha formação humana (adquirida com meus pais) e profissional (havia passado por diversos projetos em diferentes regiões do país e do mundo), não permitia aceitar essa situação. Entendo que toda pessoa, independentemente da cor, gênero, idade e formação, tem uma competência e depende da oportunidade que lhe é dada.

Dentro desse contexto, com apoio de amigos que aqui fiz e das entidades de classe do setor industrial e afins, como o Sindifer, Sinduscon, Cdmec, Sebrae, Bandes e Findes, iniciamos um trabalho de identificação das oportunidades de fornecimento para as grandes empresas e, ao mesmo tempo, avaliamos o potencial local.

Trabalhando de forma planejada, organizada e com acompanhamento mensal das ações realizadas, por meio do PDF – Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do ES, e começamos a alcançar resultados. No início existia desconfiança, mas os empresários acreditaram no propósito e viram que precisavam se preparar para concorrer e crescer com sustentabilidade. Os trabalhadores, com apoio do governo, Sebrae e Senai, participaram de cursos de capacitação e qualificação, incluindo os aspectos de segurança e meio ambiente.

Adicionalmente, foram realizadas viagens nacionais e internacionais para os executivos e empresários adquirirem conhecimentos e fazerem parcerias, sempre com apoio das entidades e investidores. Também foram realizados seminários, encontros técnicos, encontros de negócios, além das feiras.

Como uma ação de sucesso, temos a Mec Show, inicialmente realizada para aproximar o fornecedor do mercado local e que hoje é respeitada nacionalmente como local adequado para network, exposição de equipamentos, discussões sobre tecnologia, investimentos e negócios, com participação de empresas e executivos de diversos estados brasileiros e de outros países. A Mec Show completou 15 anos e aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de agosto.

Atualmente nossas empresas trabalham em todo território nacional em projetos de siderurgia, mineração, papel e celulose e petróleo e gás, com reconhecimento pelos clientes. Nossos profissionais são referência em diversas especialidades, sendo respeitados pelos parceiros. Somos recebidos com alegria, demonstrando a força das empresas, trabalhadores e do Espírito Santo.