ES precisa de continuidade no que funciona, mudança no que falha e diálogo para construir o que falta

Entretanto, equilíbrio fiscal não é um fim em si mesmo: precisa se traduzir em serviços públicos de qualidade e benefícios concretos para a sociedade.





Para a Educação, é necessário avançar na aprendizagem, na valorização dos profissionais, na formação pedagógica e cumprir as metas educacionais. A próxima gestão deve estabelecer objetivos mensuráveis, monitorar indicadores e dialogar com professores, estudantes, famílias e especialistas.





Na Segurança Pública, políticas eficazes não podem se limitar a respostas imediatistas ou ações de impacto midiático. É indispensável utilizar dados criminais, inteligência, análise territorial, prevenção da violência e avaliação dos resultados.





Também é necessário aprimorar o monitoramento dos indicadores e a execução orçamentária das políticas de proteção às mulheres, conforme alertas apresentados pelos órgãos de controle.





Quanto à Saúde, a prioridade deve ser a dignidade humana, o acesso oportuno aos serviços, a redução das filas, a prevenção de doenças e a qualidade do atendimento. As dificuldades de acesso a exames e tratamentos oncológicos demonstram a importância de estabelecer metas, acompanhar os tempos de espera e integrar os serviços da rede estadual. A gestão deve priorizar resultados assistenciais, e não o personalismo ou o exibicionismo político.





A escolha dos secretários das pastas deve considerar competência técnica, experiência administrativa, capacidade de liderança, integridade e compromisso com a população. Os cargos estratégicos precisam ser ocupados por profissionais capazes de transformar recursos públicos em políticas efetivas.