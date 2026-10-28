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Alcy Belizário de Souza

Artigo de Opinião

É graduado em Jornalismo, Capitão da RR da PMES e graduando em Licenciatura Dupla em Letras Português e Italiano/Ufes
Alcy Belizário de Souza

ES precisa de continuidade no que funciona, mudança no que falha e diálogo para construir o que falta

Preserve os avanços comprovados, corrija as deficiências identificadas e não repita erros por conveniência política
Alcy Belizário de Souza
É graduado em Jornalismo, Capitão da RR da PMES e graduando em Licenciatura Dupla em Letras Português e Italiano/Ufes

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 10:00

Publicado em 

28 out 2026 às 10:00

Ao novo Governo do Estado do Espírito Santo, deixo uma reflexão fundamentada nos princípios da administração pública, da responsabilidade fiscal e da gestão baseada em evidências: governar exige diálogo, competência técnica, planejamento estratégico e compromisso com os interesses da população capixaba.


As gestões anteriores devem ser analisadas com imparcialidade, identificando os avanços que merecem continuidade e os problemas que precisam ser corrigidos. O objetivo não deve ser promover governos ou desqualificar seus antecessores, mas aprender com os resultados concretos da administração pública.


Na área fiscal, o Espírito Santo construiu uma trajetória relevante de equilíbrio das contas públicas e capacidade de investimento. Essa conquista deve ser preservada, com transparência orçamentária, planejamento de longo prazo e avaliação dos gastos. 

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Entretanto, equilíbrio fiscal não é um fim em si mesmo: precisa se traduzir em serviços públicos de qualidade e benefícios concretos para a sociedade.


Para a Educação, é necessário avançar na aprendizagem, na valorização dos profissionais, na formação pedagógica e cumprir as metas educacionais. A próxima gestão deve estabelecer objetivos mensuráveis, monitorar indicadores e dialogar com professores, estudantes, famílias e especialistas.


Na Segurança Pública, políticas eficazes não podem se limitar a respostas imediatistas ou ações de impacto midiático. É indispensável utilizar dados criminais, inteligência, análise territorial, prevenção da violência e avaliação dos resultados. 


Também é necessário aprimorar o monitoramento dos indicadores e a execução orçamentária das políticas de proteção às mulheres, conforme alertas apresentados pelos órgãos de controle.


Quanto à Saúde, a prioridade deve ser a dignidade humana, o acesso oportuno aos serviços, a redução das filas, a prevenção de doenças e a qualidade do atendimento. As dificuldades de acesso a exames e tratamentos oncológicos demonstram a importância de estabelecer metas, acompanhar os tempos de espera e integrar os serviços da rede estadual. A gestão deve priorizar resultados assistenciais, e não o personalismo ou o exibicionismo político.


A escolha dos secretários das pastas deve considerar competência técnica, experiência administrativa, capacidade de liderança, integridade e compromisso com a população. Os cargos estratégicos precisam ser ocupados por profissionais capazes de transformar recursos públicos em políticas efetivas.

Comemoração dos eleitores no comitê de Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES
Comemoração dos eleitores no comitê de Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES Fernando Madeira

O diálogo não representa fraqueza política, mas um instrumento de inteligência administrativa e democrática. Ouvir servidores, especialistas, gestores municipais, instituições de controle e representantes da sociedade permite identificar falhas, antecipar riscos e construir soluções mais sustentáveis.


Preserve os avanços comprovados, corrija as deficiências identificadas e não repita erros por conveniência política. A fiscalização, a transparência e a prestação de contas devem ser entendidas como obrigações institucionais, com responsabilização nos termos da lei quando houver irregularidades.


O Espírito Santo precisa de continuidade no que funciona, mudança no que falha e diálogo para construir o que ainda falta. Governar com responsabilidade é transformar planejamento, conhecimento científico e recursos públicos em melhores condições de vida para todos os capixabas.

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