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Floriano Schneider

Artigo de Opinião

É especialista em estratégia comercial e comportamento de consumo
Floriano Schneider

Entregas em até 60 minutos: o novo desafio do varejo capixaba

Gigantes do e-commerce iniciaram recentemente uma nova fase de entregas em até uma hora em capitais como São Paulo e Vitória. Isso aproxima ainda mais essa realidade do varejo capixaba
Floriano Schneider
É especialista em estratégia comercial e comportamento de consumo

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 10:00

Publicado em 

13 abr 2026 às 10:00
Hoje, o maior concorrente do seu negócio não é mais a loja ao lado nem os grandes sites internacionais. O verdadeiro adversário é o tempo e também as apostas on-line.
Estamos vivendo a era da entrega rápida. Gigantes do e-commerce iniciaram recentemente uma nova fase de entregas em até 60 minutos em capitais como São Paulo e Vitória. Isso aproxima ainda mais essa realidade do varejo capixaba e muda completamente o comportamento do consumidor.
Se antes ele esperava, agora ele quer tudo na hora. Se o seu cliente precisa aguardar dois dias por um produto, ele pode desistir da compra ou simplesmente gastar aquele dinheiro em outra coisa que traga satisfação imediata.

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Esse movimento pressiona o varejo físico a se transformar em pequenos centros de distribuição, os chamados mini hubs logísticos. Para padarias, farmácias e comércios de bairro, o desafio é integrar o atendimento físico com a agilidade digital para não perder o cliente de proximidade.
Outro ponto de atenção é o chamado efeito Bets. Dados do Banco Central e da Confederação Nacional do Comércio mostram que parte da renda das classes C e D está sendo direcionada para apostas online. Ou seja, aquele dinheiro que antes ia para o comércio local agora segue outra lógica, baseada na gratificação rápida.
Diante desse cenário, o varejo precisa se adaptar com urgência.
Hoje, não basta ter um bom produto. É preciso ser rápido, acessível e conveniente. O consumidor não é mais fiel à marca, ele é fiel à praticidade.
Se uma padaria, farmácia ou loja próxima entrega em 40 minutos e outra demora duas horas, a escolha é quase automática.
Moto, entregador, aplicativo, delivery
Moto, entregador, aplicativo, delivery Crédito: iStock
Algumas estratégias simples já fazem diferença:
• Antecipar pedidos mais comuns e deixar kits prontos
• Focar em uma área próxima, garantindo entregas rápidas
• Utilizar entregadores da região para ganhar agilidade
O varejo de hoje não disputa apenas vendas. Disputa tempo e atenção.
A pergunta que todo empresário precisa se fazer é simples: quanto tempo leva entre o cliente pedir e o produto chegar até ele.
Se a resposta for mais de uma hora, talvez seja hora de rever a estratégia. Porque, no mercado atual, quem entrega mais rápido não vende mais. Vende primeiro.

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