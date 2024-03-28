Entenda o que falta para a efetivação da reforma tributária

A regulamentação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, agora promulgada como Emenda Constitucional 132/2023 , representa um dos mais significativos projetos de modernização do sistema tributário brasileiro nas últimas décadas. No entanto, a transição do papel para a prática suscita uma série de questionamentos cruciais sobre os próximos passos, a efetivação da reforma, os prazos envolvidos e o papel da administração federal neste processo.

O próximo passo crucial é a elaboração e aprovação de leis complementares que vão regulamentar os detalhes operacionais da reforma, como as alíquotas do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além de definir as regras de transição do antigo para o novo sistema.

Lembrando que, conforme estabelecido pela EC 132/2023, a transição para o novo regime tributário está agendada para começar em 2026, momento em que se iniciarão os testes das alíquotas do IBS e do CBS.

A questão é que a efetivação da reforma tributária depende não apenas da aprovação das leis complementares, mas também de um robusto sistema de implementação que inclua a adaptação dos sistemas de arrecadação dos entes federativos, treinamento de pessoal e ampla campanha de esclarecimento para os contribuintes.

Em declaração, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que a regulamentação da reforma tributária é prioridade em 2024. A promessa é que os projetos cheguem ao Congresso Nacional na primeira quinzena de abril, com tempo hábil para aprovação ainda neste ano. No entanto, após o Poder Executivo apresentar os projetos de lei, não existe um prazo específico para que as votações ocorram e, consequentemente, para a criação das leis.

A experiência mostra que os prazos legislativos no Brasil frequentemente enfrentam atrasos devido à complexidade das negociações políticas. Até o momento, o governo tem demonstrado compromisso com a reforma, constituindo grupos de trabalho e iniciando discussões preliminares. No entanto, é crucial que essa movimentação se traduza em ações concretas e na apresentação tempestiva dos projetos de lei.