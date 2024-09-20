Diárias de hotéis no ES são mesmo mais caras? Entenda o que acontece

Recentemente, surgiram críticas sobre os preços das diárias de hotéis no Espírito Santo, comparando-as com o Rio de Janeiro. No entanto, ao discutir preços, é essencial considerar o valor agregado à experiência, que vai muito além do custo. Quando falamos de hotelaria, não estamos apenas comprando uma diária, mas toda a oferta de serviços, a exclusividade do local e a sustentabilidade do empreendimento.

Nas montanhas capixabas, por exemplo, a exclusividade e a limitação de estruturas fazem com que o valor agregado seja elevado. Diferentemente do Rio de Janeiro, onde há uma grande oferta de hotéis com diversas categorias de preço, as montanhas do Espírito Santo oferecem um produto diferenciado, focado na tranquilidade, contato com a natureza e um atendimento personalizado. Comparar esses dois destinos diretamente é desconsiderar a singularidade do que cada um oferece.

Uma agência mencionou uma alto valor da diária de um hotel de Vitória, argumentando que o preço está elevado. É importante lembrar que os hotéis da Capital têm investimentos, somando mais de R$ 2 bilhões, e previsam recuperar esses recursos.

Além disso, a alta demanda corporativa na cidade naturalmente impacta os preços, como ocorre em qualquer capital com grande movimentação de negócios. O preço de uma reserva feita de última hora em um período de alta demanda não pode ser comparado ao de uma reserva feita com antecedência, quando as tarifas são mais competitivas.

Assim como nas passagens aéreas, os preços das diárias variam de acordo com a procura. Quanto maior a demanda, maior será o preço. Pedir que um hotel reduza seu valor durante um período de alta ocupação é o mesmo que esperar que ele deixe de lado a oportunidade de equilibrar suas contas e recuperar investimentos.

A percepção de valor, especialmente no mundo capitalista, é determinada pelas necessidades e expectativas dos clientes. Um copo d'água no deserto tem um valor muito maior do que o mesmo copo d'água em uma praia. Da mesma forma, o valor de uma diária varia de acordo com o momento, a localização e os serviços oferecidos. O Espírito Santo, com sua diversidade de paisagens e atrações, proporciona experiências únicas, que merecem ser valorizadas por seus atributos exclusivos.

Quarto de hotel Crédito: Ming Dai/Pixabay

Cobrar a mais por um apartamento em Vitória durante um período de alta demanda não é exploração. Esse valor reflete o cenário do mercado e a oportunidade que o hotel tem de oferecer seus serviços em um contexto de alta procura. Uma média com valores inferiores por diária pode ser acessada com antecedência, basta ter um planejamento, mas em momentos de grande demanda é natural que os preços aumentem.