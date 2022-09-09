Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Dia do Médico Veterinário: mais do que cuidados aos animais
Thiago Batista Bernardo Garcia

Artigo de Opinião

É CEO da Lifepet
Thiago Batista Bernardo Garcia

Dia do Médico Veterinário: mais do que cuidados aos animais

Atualmente, 53% das famílias brasileiras possuem pets, ou seja, um em cada dois domicílios, conforme pesquisa realizada em 2020 pela Radar Pet
Thiago Batista Bernardo Garcia
É CEO da Lifepet

Públicado em 

09 set 2022 às 17:32
Nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, é dedicada ao médico veterinário. Atualmente, 53% das famílias brasileiras possuem pets, ou seja, um em cada dois domicílios, conforme pesquisa realizada em 2020 pela Radar Pet. Hoje já representamos a terceira posição em população pet no mundo, atrás apenas de EUA e China.
Pesquisas recentes identificaram que o mercado de produtos e serviços voltados para animais de estimação é um dos mais crescentes no mundo. E o Brasil não fica de fora. Apesar da pandemia, entre 2020 e 2021, o crescimento do mercado de pets no Brasil foi de 27%, e o faturamento chegou a R$ 51,7 bilhões. Já os serviços veterinários cresceram 14,3%, segundo Abinpet. Um dos fatores para esse crescimento foi a procura de tutores por pet como companhia em um momento de forte e comovente isolamento social.
É inegável que um pet traz companhia, carinho e muita alegria para as pessoas e famílias em geral. Mas não basta satisfazer apenas suas necessidades alimentares como água e ração. Eles, assim como nós humanos, também precisam de acompanhamento profissional constante. Aliás, justamente pelo fato de eles não verbalizarem suas emoções é que precisamos ser mais zelosos e disciplinados com consultas de rotinas ao médico veterinário de nossa confiança.

Veja Também

Polícia do ES investiga intoxicações de cães após consumo de petiscos

Veterinários criam cadeira de rodas para cachorra atropelada em Colatina

Com alteração, Câmara aprova produção de vacina em laboratórios veterinários

Os médicos veterinários são responsáveis por manter a saúde e o bem-estar de nossos pets e garantir uma vida longa e saudável ao nosso lado.
Sabemos o quanto nos sentimos impotentes e fragilizados quando nossos bichinhos ficam doentes. Nessa hora, esses anjos de jalecos brancos vêm com toda sua sabedoria e competência cuidar deles e de nós, transmitindo tranquilidade e segurança.
Além de cuidar de nossos bichinhos, os médicos veterinários também são responsáveis por cuidar da qualidade dos nossos alimentos e, também, nas frentes da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, garantindo nosso bem-estar.
Médicos veterinários, recebam toda nossa gratidão, pois vocês são fundamentais para que nós possamos ter mais alegria, saúde e qualidade de vida, e ainda são responsáveis por permitir que nossos pets possam viver mais tempo ao nosso lado, proporcionando momentos inesquecíveis em nossas vidas.
Por isso, deixamos aqui nossa respeitosa e carinhosa homenagem por tudo que fizeram e ainda farão por nós e por nossos filhos de quatro patas. Vocês terão sempre nosso respeito e admiração. Parabéns pelo exercício dessa profissão extraordinária. Parabéns pelo seu dia!

Tópicos Relacionados

Saúde Animais Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados