Dia do Médico Veterinário: mais do que cuidados aos animais

Nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, é dedicada ao médico veterinário. Atualmente, 53% das famílias brasileiras possuem pets, ou seja, um em cada dois domicílios, conforme pesquisa realizada em 2020 pela Radar Pet. Hoje já representamos a terceira posição em população pet no mundo, atrás apenas de EUA e China.

Pesquisas recentes identificaram que o mercado de produtos e serviços voltados para animais de estimação é um dos mais crescentes no mundo. E o Brasil não fica de fora. Apesar da pandemia, entre 2020 e 2021, o crescimento do mercado de pets no Brasil foi de 27%, e o faturamento chegou a R$ 51,7 bilhões. Já os serviços veterinários cresceram 14,3%, segundo Abinpet. Um dos fatores para esse crescimento foi a procura de tutores por pet como companhia em um momento de forte e comovente isolamento social.

É inegável que um pet traz companhia, carinho e muita alegria para as pessoas e famílias em geral. Mas não basta satisfazer apenas suas necessidades alimentares como água e ração. Eles, assim como nós humanos, também precisam de acompanhamento profissional constante. Aliás, justamente pelo fato de eles não verbalizarem suas emoções é que precisamos ser mais zelosos e disciplinados com consultas de rotinas ao médico veterinário de nossa confiança.

Os médicos veterinários são responsáveis por manter a saúde e o bem-estar de nossos pets e garantir uma vida longa e saudável ao nosso lado.

Sabemos o quanto nos sentimos impotentes e fragilizados quando nossos bichinhos ficam doentes. Nessa hora, esses anjos de jalecos brancos vêm com toda sua sabedoria e competência cuidar deles e de nós, transmitindo tranquilidade e segurança.

Além de cuidar de nossos bichinhos, os médicos veterinários também são responsáveis por cuidar da qualidade dos nossos alimentos e, também, nas frentes da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, garantindo nosso bem-estar.

Médicos veterinários, recebam toda nossa gratidão, pois vocês são fundamentais para que nós possamos ter mais alegria, saúde e qualidade de vida, e ainda são responsáveis por permitir que nossos pets possam viver mais tempo ao nosso lado, proporcionando momentos inesquecíveis em nossas vidas.