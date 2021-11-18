Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Dez anos da Lei de Acesso à Informação: avanço contra gestores retrógrados
Edmar Camata

Artigo de Opinião

É secretário de Estado de Controle e Transparência
Transparência

Dez anos da Lei de Acesso à Informação: avanço contra gestores retrógrados

Infelizmente, não faltam gestores dispostos a negar acesso a dados públicos alegando, por exemplo, restrições trazidas pela nova Lei Geral de Proteção de Dados. É necessário estarmos vigilantes
Edmar Camata
É secretário de Estado de Controle e Transparência

Públicado em 

18 nov 2021 às 02:00
Nesta semana, a Lei de Acesso à Informação completa dez anos. A indagação necessária é: por que precisamos de uma lei para garantir que a informação pública, referente a órgãos igualmente públicos, seja acessada pelo cidadão? Há dezenas de respostas possíveis, mas talvez a mais assertiva seja explicar que direitos fundamentais, como o acesso à informação, devem ser resguardados, em uma democracia, pela Constituição – e por lei – a qualquer momento. Em especial, em tempos sombrios.
Em sua base, a Lei de Acesso à Informação traz a importante missão de mudar a premissa dos dados públicos. Sai o sigilo, entra o caráter público como regra. Para o relator do projeto de lei de 2003 e aprovado em 2011, o então deputado federal Reginaldo Lopes, a lei é um complemento do voto. Isso porque o eleitor vota, mas precisa de mecanismos para fiscalizar o exercício do mandato. Nada mais democrático!
Nas palestras e aulas, costumo dizer que o pedido de informação acontece quando o cidadão teve que solicitar algo que não foi disponibilizado proativamente. É óbvio que nunca se alcançará a divulgação ampla e total, e esse nem é o objetivo da Lei de Acesso. Mas dar publicidade ativa a informações que podem ser importantes para o cidadão, independentemente de obrigação legal, é uma boa prática que devemos buscar sempre.

Veja Também

Secom: sigilo de vacinação de Bolsonaro segue Lei de Acesso à Informação

Bolsonaro mudou Lei de Acesso à Informação após fraude de assessora de Flávio

STF derruba restrição à Lei de Acesso à Informação

No caminho da transparência, há dois anos promovemos um curso para que jornalistas pudessem se tornar usuários avançados da transparência pública, aumentando sua capacidade investigativa e melhorando a qualidade da informação levada ao cidadão na importante e democrática missão jornalística.
Em nosso Portal de Transparência, além de todas as informações derivadas de obrigação legal, temos os valores pagos a advogados dativos – aqueles nomeados na ausência de um defensor público –, o que garante a fiscalização da própria classe. Temos o painel de transparência dos incentivos fiscais concedidos a empresas, que em breve ganhará outras inovações. Nos sites institucionais, as agendas de todo o secretariado são públicas, bem como os voos das aeronaves do governo estadual.
Também avançamos no tempo de resposta ao cidadão. Em 2018, o Estado levava em média 35 dias para responder às demandas de Ouvidoria. Agora, mesmo com aumento dos pedidos durante a pandemia e o forçado trabalho remoto, conseguimos entregar as respostas em uma média de oito dias. Para fechar com chave de ouro esse novo momento, cidadãos e gestores contam com um painel dinâmico, com a tecnologia Power BI, para acompanhar os dados de Ouvidoria em tempo real.
Cada uma dessas medidas se soma a diversas outras ações que fazem do Espírito Santo o único Estado campeão em todas as avaliações de transparência, realizadas pela Transparência Internacional Brasil, Controladoria Geral da União e Rede Mundial por Dados Abertos. O próximo passo será o lançamento da Política de Dados Abertos, com a importante missão de inventariar e inovar na utilização de uma infinidade de dados que estão no interior de órgãos e secretarias.
Em dez anos, a Lei de Acesso não apareceu tanto, mas garantiu muito. No entanto, por mais estranho que possa parecer, o retrocesso ronda diariamente os avanços obtidos em todo o país. Infelizmente, não faltam gestores dispostos a negar acesso a dados públicos alegando, por exemplo, restrições trazidas pela nova Lei Geral de Proteção de Dados. As recentes mudanças na Lei de Improbidade Administrativa também entravam a já difícil tarefa de punir o gestor que se recusa a atender ao cidadão. Em recentes relatórios, a Transparência Brasil tem trazido reiterados registros de retrocessos do país em transparência.
É necessário estarmos vigilantes, a fim de que os próximos anos dessa importante conquista não se transformem em pesadelo. Afinal, transparência é o melhor instrumento para o cidadão participar e fiscalizar a gestão pública, condição imprescindível para um governo verdadeiramente republicano e democrático.

Tópicos Relacionados

Brasil Política lei de Acesso À Informação (lai)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados