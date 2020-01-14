Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Depois de Edina e Shirley, quantas mulheres ainda vão morrer em 2020?
José Carlos Rizk Filho

Artigo de Opinião

Violência

Depois de Edina e Shirley, quantas mulheres ainda vão morrer em 2020?

Ano começou violento com casos de feminicídio que mais uma vez chocam a sociedade. Nos dois crimes, a polícia apontou os companheiros como suspeitos
José Carlos Rizk Filho

Públicado em 

14 jan 2020 às 15:30
Mulher que conseguiu romper com o ciclo da violência sofrida pelo marido  Crédito: Ricardo Medeiros
Projeto Todas Elas
Violento ano velho, triste início de ano novo. Mal começou 2020 e o Espírito Santo já registrou mais dois casos de feminicídio. O primeiro deles envolvendo a autônoma Edina Martins de Souza Gimenez, morta com uma facada no peito, na manhã do primeiro dia do ano, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra, e o segundo, a balconista Shirley Simões, assassinada a tiros no último dia 9, em Guarapari.
Nos dois crimes, a polícia apontou os companheiros como suspeitos. As investigações revelaram também a mesma motivação: homens que não aceitaram o fim de seus relacionamentos. Uma questão doméstica, enraizada na velha cultura machista, e um desafio enorme para as autoridades da Segurança Pública, que têm apresentado números relevantes.

Veja Também

Feminicídio no ES cai menos da metade que os homicídios em geral

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher em 2019 contabilizou 1.299 prisões em flagrante, mais de 14 mil boletins de ocorrência e mais de 7,3 mil medidas protetivas de urgência.
Mas as mortes de Edna e Shirley reacendem a necessidade de reforço nesse enfrentamento.
De acordo com dados do Laboratório de Pesquisa sobre Violência Contra a Mulher no Espírito Santo (Lapvim/ES), divulgados pelo portal G1, as ações implementadas pelo Estado desde 2012 reduziram os crimes contra mulheres não-negras, mas não surtiram efeito para aquelas que mais sofrem com esse tipo de violência. O Estado está em segundo lugar no índice de violência contra mulheres negras.

Veja Também

Feminicídios aumentam devido à política discursiva de ódio do atual governo

Sobretudo nas regiões mais carentes do Estado, homens continuam cometendo as maiores atrocidades e barbaridades contra as mulheres. Somente em 2019, foram mais de 30 casos de feminicídio. Se nada for feito agora, quantas vão morrer em 2020? O que esperar das estatísticas deste ano?
As mulheres capixabas exigem uma ação mais presente, mais ampla, mais acolhedora, e o engajamento de toda a sociedade no combate à violência. Nesse sentido, é preciso enaltecer e valorizar iniciativas como a de A GAZETA, com a recente criação do projeto "Todas Elas", uma ferramenta para registrar e denunciar o feminicídio no Estado.
A Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) também está vigilante e de portas abertas para dar todo apoio necessário às mulheres que se sentirem ameaçadas. Está claro que, para vencer um problema tão grave e antigo, somente a união de esforços pode fazer a diferença.
O autor é advogado, professor e presidente da OAB-ES

Tópicos Relacionados

Feminicídio OAB Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados