Defesa da educação pública de qualidade está nas mãos dos senadores

Crianças na sala de aula levantando o dedo para responder a pergunta da professora Crédito: shutterstock

Promover educação pública de qualidade não pode ser uma bandeira demagógica e populista. É honrar a confiança da população, e ela lutou muito por esse resultado. O Fundeb é o que mantém as escolas funcionando, financiando cerca de dois terços de toda a educação básica pública do Brasil.

Lamentavelmente, o governo Bolsonaro , que não tem nenhum compromisso com a escola pública de qualidade, além de negligenciar a discussão até a véspera da votação na Câmara dos Deputados , quis também desviar recursos e, praticamente, liquidar o Fundeb. Agindo com ajuda de uma parcela dos parlamentares brasileiros. Um verdadeiro absurdo!

A minha formação de base vem toda da escola pública. Por isso, conheço e defendo que o ensino público tem de ser de qualidade. Essa é a grande revolução que precisamos fazer no país!

Nós precisamos sair das estatísticas negativas em relação à Educação. Os números mostram que não investimos na formação das nossas crianças e isso tira a oportunidade dos mais pobres competirem com os ricos por vagas nas universidades públicas e pelos melhores postos de trabalho.

Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem investimento na Educação Básica. Temos 11,5 milhões de analfabetos, cerca de 10% do total do país. Além disso, 72,7% das escolas de ensino fundamental não contam com biblioteca, 62,8% não possuem quadra de esportes, 73,2% nem sequer têm acessibilidade e, pasmem, 91,9% não têm laboratório de ciências, segundo dados do Censo Escolar.

É preciso reforçar: o Fundeb deve ser votado como um instrumento permanente no financiamento da educação. A defesa da educação pública de qualidade está, agora, nas mãos dos senadores. Votarei a favor desse tema, que é tão importante e urgente para o Brasil. Defendo que o Fundeb seja permanente e deixo claro: parlamentares que votarem contra serão inimigos da educação! E inimigos da escola pública!