Cultura também é indústria: por que investir em cultura é estratégia de desenvolvimento

É justamente nessa aproximação entre cultura e pessoas que o Sesi Cultura desenvolve sua atuação. Mais do que promover uma programação artística, o trabalho busca ampliar o acesso, formar novos públicos e criar oportunidades de encontro com diferentes linguagens culturais.





Isso acontece por meio da música, do teatro, das artes visuais, de exposições, de espetáculos, de ações socioeducativas e de iniciativas que aproximam a produção cultural de diferentes públicos e territórios.





Há um papel importante também na criação de pontes. Quando alguém entra pela primeira vez em um teatro, visita uma exposição, assiste a uma orquestra ou participa de uma atividade cultural dentro de seu ambiente de trabalho, uma nova relação com a cultura pode começar ali. Democratizar o acesso passa não apenas por abrir as portas dos espaços culturais, mas também por fazer a cultura chegar aonde as pessoas estão.





Quando uma orquestra entra em uma indústria, por exemplo, não estamos apenas mudando o endereço de um concerto. Estamos aproximando pessoas de uma experiência que talvez nunca tenham vivido. Estamos apresentando arte, despertando curiosidade e mostrando que determinados espaços culturais e linguagens artísticas também pertencem a elas.





Essa é uma das possibilidades que orientam o trabalho do Sesi Cultura: entender a cultura como instrumento de conexão, formação e transformação. Ao reunir projetos culturais, espetáculos, exposições e ações socioeducativas, o Sesi amplia o alcance da arte e reforça uma relação histórica com a indústria que vai além do apoio institucional. Ela chega ao trabalhador, à família e à comunidade.





E há uma troca nessa relação. Uma orquestra só funciona quando cada músico compreende seu papel e, ao mesmo tempo, consegue ouvir quem está ao lado. Existe liderança, mas existe cooperação. Existe técnica, mas também sensibilidade. Existe excelência individual, mas o resultado é essencialmente coletivo. Não é difícil reconhecer esses mesmos princípios dentro de uma organização.