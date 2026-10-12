Cultura também é indústria: por que investir em cultura é estratégia de desenvolvimento

O que uma orquestra tem em comum com uma indústria? À primeira vista, talvez pouco. De um lado, instrumentos diversos, partituras, músicos e um maestro. Do outro, processos, tecnologia, produção e resultados. Mas basta observar com atenção para perceber a proximidade entre esses dois universos: disciplina, escuta, liderança, trabalho coletivo, criatividade, excelência e propósito.
Essa aproximação ajuda a romper uma ideia que ainda persiste: a de que cultura é apenas entretenimento. Cultura também é formação, identidade, economia, inovação e desenvolvimento humano. E, quando entendida dessa maneira, deixa de ocupar um lugar acessório para assumir uma posição estratégica no desenvolvimento de uma sociedade.
Durante muito tempo, a relação entre indústria e cultura foi percebida principalmente pelo fomento do patrocínio. A empresa apoia um espetáculo, uma exposição, um artista ou um projeto e recebe por isso exposição de sua marca e associação direta àquela forma de arte. Essa participação continua sendo fundamental, mas podemos avançar. A cultura também pode atravessar os portões das empresas e chegar diretamente aos trabalhadores.
É justamente nessa aproximação entre cultura e pessoas que o Sesi Cultura desenvolve sua atuação. Mais do que promover uma programação artística, o trabalho busca ampliar o acesso, formar novos públicos e criar oportunidades de encontro com diferentes linguagens culturais.
Isso acontece por meio da música, do teatro, das artes visuais, de exposições, de espetáculos, de ações socioeducativas e de iniciativas que aproximam a produção cultural de diferentes públicos e territórios.
Há um papel importante também na criação de pontes. Quando alguém entra pela primeira vez em um teatro, visita uma exposição, assiste a uma orquestra ou participa de uma atividade cultural dentro de seu ambiente de trabalho, uma nova relação com a cultura pode começar ali. Democratizar o acesso passa não apenas por abrir as portas dos espaços culturais, mas também por fazer a cultura chegar aonde as pessoas estão.
Quando uma orquestra entra em uma indústria, por exemplo, não estamos apenas mudando o endereço de um concerto. Estamos aproximando pessoas de uma experiência que talvez nunca tenham vivido. Estamos apresentando arte, despertando curiosidade e mostrando que determinados espaços culturais e linguagens artísticas também pertencem a elas.
Essa é uma das possibilidades que orientam o trabalho do Sesi Cultura: entender a cultura como instrumento de conexão, formação e transformação. Ao reunir projetos culturais, espetáculos, exposições e ações socioeducativas, o Sesi amplia o alcance da arte e reforça uma relação histórica com a indústria que vai além do apoio institucional. Ela chega ao trabalhador, à família e à comunidade.
E há uma troca nessa relação. Uma orquestra só funciona quando cada músico compreende seu papel e, ao mesmo tempo, consegue ouvir quem está ao lado. Existe liderança, mas existe cooperação. Existe técnica, mas também sensibilidade. Existe excelência individual, mas o resultado é essencialmente coletivo. Não é difícil reconhecer esses mesmos princípios dentro de uma organização.
A cultura também estimula algo indispensável em um mundo transformado permanentemente pela tecnologia: a capacidade humana de criar. Inovação não nasce de máquinas, sistemas e processos. Nasce de pessoas capazes de observar por outros ângulos, estabelecer conexões, questionar caminhos conhecidos e imaginar aquilo que ainda não existe.
Por isso, ampliar o acesso à cultura é também ampliar possibilidades. É permitir que mais pessoas tenham contato com diferentes repertórios, ideias e formas de expressão. E esse movimento precisa alcançar não somente quem já frequenta teatros, museus e salas de concerto, mas novos públicos, territórios, escolas e ambientes de trabalho.
O desenvolvimento de uma sociedade não pode ser medido apenas pelo que ela produz materialmente. Ele também está naquilo que somos capazes de criar, preservar, compartilhar e transformar.
Talvez, então, a pergunta não seja mais o que uma orquestra tem a ver com a indústria. A pergunta seja por que algum dia imaginamos que esses dois mundos deveriam estar separados.
Cultura também é indústria porque produz valor. Um valor que nem sempre cabe em uma planilha, mas aparece nas pessoas, nas relações, na criatividade, na identidade e na capacidade de uma sociedade de imaginar o próprio futuro.
E é nesse espaço, entre desenvolvimento, acesso e transformação, que o Sesi Cultura encontra seu propósito: fazer da cultura não algo distante ou restrito a poucos, mas uma experiência capaz de chegar cada vez mais perto das pessoas.