Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Cultura e lazer aumentam bem-estar e melhoram a saúde mental
Maria Benedita Reis

Artigo de Opinião

É médica psiquiatra
Maria Benedita Reis

Cultura e lazer aumentam bem-estar e melhoram a saúde mental

Sabemos que o acesso à cultura no Brasil está longe de ser satisfatório. Os grandes centros urbanos concentram a maioria dos cinemas, museus, galerias, teatros, entre outros redutos culturais
Maria Benedita Reis
É médica psiquiatra

Públicado em 

26 jan 2024 às 14:35
À medida que iniciamos um novo ano, somos envolvidos por um sentimento renovado de esperança e possibilidades. Este é o momento em que refletimos sobre as experiências passadas e delineamos aspirações futuras.
Entre as metas e planos, é crucial reservar espaço para os cuidados essenciais, principalmente aqueles destinados à saúde mental e ao bem-estar. Em um mundo dinâmico e desafiador, as preocupações com o bem-estar psicológico tornam-se cada vez mais relevantes.
Várias são as discussões sobre o tema e, recentemente, uma pesquisa realizada pela Fundação Itaú em parceria com o Datafolha demonstrou que o acesso à cultura pode ter importância significativa no bem-estar para os brasileiros.

Veja Também

Como o calor afeta a saúde mental?

Por que excesso de autocontrole pode fazer mal à saúde mental

Ciclovias e saúde mental: por uma cidade mais habitável

A pesquisa revelou que 54% dos entrevistados veem nas atividades culturais, como cinema, música e museus, uma poderosa ferramenta para a redução do estresse. Além disso, outras formas de lazer, como parques, praia e igreja, são mencionadas por 19% como contribuintes para o alívio do estresse.
A importância das atividades físicas também é destacada, com 17% dos participantes reconhecendo seu papel na promoção do equilíbrio emocional. Entre as atividades culturais, o cinema desponta como o principal programa escolhido por 18%, seguido por shows (15%) e teatro (12%).
Para os idosos, o envolvimento em atividades culturais não é apenas uma questão de lazer, mas uma estratégia valiosa para manter a vitalidade mental e emocional. O acesso à cultura promove a integração social. A socialização é essencial para o bem-estar emocional, pois ajuda a combater a solidão e a depressão. Participar de eventos culturais oferece um espaço para criar novas amizades, compartilhar experiências e fortalecer os laços com a comunidade.
Para muitos idosos, a participação em atividades culturais está ligada à preservação de sua identidade cultural e pessoal. Muitas vezes o processo de envelhecimento contribui negativamente na percepção de si, como se a pessoa que envelhece perdesse seu autoconhecimento.
O envolvimento em eventos, tradições e práticas culturais contribui para uma sensação de pertencimento, conectando-os às suas raízes e promovendo um senso de continuidade ao longo da vida.
Sala de cinema
Sala de cinema Crédito: Shutterstock
Além disso, o engajamento em atividades culturais desafia a mente dos idosos, estimulando a memória, promovendo a criatividade e mantendo as habilidades cognitivas afiadas. A exposição a diferentes formas de expressão artística pode despertar emoções positivas, contribuindo para o bem-estar emocional.
Sabemos que o acesso à cultura no Brasil está longe de ser satisfatório. Os grandes centros urbanos concentram a maioria dos cinemas, museus, galerias, teatros, entre outros redutos culturais. Políticas públicas e iniciativas privadas que ampliem o acesso à cultura, especialmente nas camadas mais vulneráveis da sociedade, podem representar um passo significativo na construção de uma sociedade mais saudável e equilibrada emocionalmente.
Os centros recreativos, grupos de leitura, bibliotecas locais, eventos comunitários como feiras, festivais, grupos de teatro e dança, oficinas de pintura, cerâmica, cinema ao ar livre e uma gama de atividades podem ser um caminho para promover a cultura que, com sua capacidade única de inspirar, entreter e educar, não apenas enriquece nossas vidas, mas também se revela como um antídoto valioso diante dos desafios contemporâneos de saúde mental.

Tópicos Relacionados

Cinema Música Saúde mental Parque
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados