Como o calor afeta a saúde mental?

Como diz a famosa marchinha de carnaval, “mas que calor, ô-ô-ô, atravessamos o deserto do Saara, o sol estava quente e queimou a nossa cara”! As altas temperaturas são o tema do momento e, sem dúvida, têm impactado a saúde de muita gente. Ao contrário do senso comum, as ondas de calor podem afetar não apenas a integridade física, mas também a saúde mental. Estresse e irritabilidade são frequentes nessa época, prejudicando nossas relações sociais e bem-estar.

Antes de tudo é preciso entender a origem desses sintomas. Quando o corpo enfrenta extremos de temperatura nos tornamos mais vulneráveis. O calor também contribui para o aumento da pressão cardíaca, que tende a deixar o indivíduo mais agitado e irritado. Isso sem falar na sensação de desconforto provocado pela fadiga e pelo suor. Não é à toa que estamos sempre buscando um cantinho com sombra e uma forma de nos refrescar.

Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Boston destacou que a exposição prolongada ao sol eleva a produção de cortisol, hormônio relacionado ao estresse. Essa disfunção hormonal pode ocasionar a sensação de irritabilidade, bem como dores de cabeça e tonturas. Diante disso, surge a questão – como podemos amenizar esses sintomas? É possível cuidar de mente durante o calor extremo?

E a resposta é sim, e é bem fácil. Para se proteger do calor, manter-se hidratado é fundamental não apenas para o corpo, mas para a mente. A água produz endorfina e serotonina, que têm efeitos calmantes e são responsáveis pelo bom humor. Por isso recomenda-se sempre manter uma garrafinha por perto. Além disso, escolher locais frescos para descansar e evitar a exposição solar em horários de pico também é uma medida super indicada.