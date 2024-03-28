Criminalização da infidelidade patrimonial: é preciso manter vivo o debate

O crime de infidelidade patrimonial, que anteriormente era pouco conhecido, em 2023 ganhou destaque no cenário nacional. No relatório da “CPI das Americanas”, o deputado federal Orlando Silva apresentou argumentos sólidos em defesa da tipificação da infidelidade patrimonial no Brasil.

Se os esforços legislativos (PL 4.705/23) forem bem-sucedidos, o sistema jurídico brasileiro será atualizado com uma tipificação clara da conduta daqueles que, estando encarregados de proteger, prejudicam o patrimônio alheio de dentro para fora.

A infidelidade patrimonial, também conhecida como “administração desleal” ou “infiel”, é um clássico tipo penal do Direito Penal Econômico-Patrimonial, reconhecida por Bernd Schünemann como o “principal delito econômico da moderna sociedade industrial”.

Além do caso Americanas, é importante recordar também eventos célebres e de alcance mundial, como a crise financeira dos bancos e o caso da Fifa. Este último, aliás, evidencia a relação íntima entre o delito de infidelidade patrimonial e os crimes de corrupção, tanto no setor público quanto no âmbito privado. A lista de exemplos é extensa e os casos são complexos.

No Brasil, o estudo desse tema começou relativamente há pouco tempo e, como é comum, teve início a partir de um caso que provocou e impulsionou o debate. No Relatório Final da “CPI das Americanas”, foi proposta a criação do art. 168-B no Código Penal, com pena de 1 a 5 anos para quem “abusar dos poderes de administração de um patrimônio alheio que lhe foram incumbidos por lei, ordem legal ou negócio jurídico, com o fim de obter vantagem de qualquer natureza em benefício próprio ou de outrem, mediante infração do dever de salvaguarda, causando prejuízo ao patrimônio administrado”.