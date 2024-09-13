Cooabriel: 61 anos na vanguarda da cafeicultura do conilon

Os primeiros passos, ainda na década de 1960, foram marcados por desafios e incertezas. Porém, com determinação e seriedade, a cooperativa tornou-se uma instituição além das fronteiras de onde surgiu.

Ser uma referência nacional para o conilon é fruto dessas ações, e a internacionalização da marca tornou-se não apenas um propósito, mas uma consequência do ritmo acentuado de crescimento que vem sendo impresso.

Novos mercados vêm sendo explorados e novos países estão sendo alcançados. No último ano, as exportações da cooperativa cresceram 28%, alcançando novos mercados, como o Egito, Alemanha e Portugal, e mantendo-se em outros, já tradicionais, como a Colômbia. ​​​​

As realizações são resultados de um trabalho conjunto para aprimorar a qualidade dos grãos, com destaque para a aplicação de novas tecnologias, certificação para cafés sustentáveis e o aprimoramento das técnicas de pós-colheita, que levaram à melhoria da qualidade.

O avanço da qualidade, aliás, compõe um divisor de águas na história recente da cafeicultura capixaba. Ciente disso, a cooperativa tem investido fortemente no incentivo e capacitação de produtores, através de transferência de tecnologias, consultoria técnica, cursos e outras iniciativas. Os resultados, com um conilon sendo pontuado acima de 90 pontos, trazem a comprovação de que os esforços da cooperativa e dos cooperados se justificam, diante do alto potencial da variedade.

Com as conquistas chegam também os desafios. A logística para atender às exigências do mercado, a necessidade de produzir com qualidade e de forma sustentável e a adaptação aos novos padrões de consumo exigem dedicação constante. No entanto, o ideal do cooperativismo continua a ser um alicerce. Foi a soma de forças que permitiu um faturamento de mais de R$ 1,78 bilhão em 2023, gerando impactos positivos nas regiões onde a cooperativa atua.

A instituição, nascida no agro e para o agro, preza por uma cultura de respeito e apoio ao homem do campo, proporcionando não apenas crescimento profissional, mas também uma melhoria significativa na qualidade de vida. Mas sem perder o foco e a visão de negócios de uma instituição que integra a lista das 20 maiores empresas do Espírito Santo.

Movimento em frente a antiga sede da Cooabriel Crédito: Cooabriel/Divulgação

Ao longo desses 61 anos, a Cooabriel contribuiu para transformar a realidade de milhares de famílias que se dedicam à cafeicultura. E, mais do que isso, ajudou na construção de uma identidade coletiva, que tem no cultivo de conilon uma verdadeira fonte de orgulho.

Após seis décadas de trabalho, ainda há energia de sobra para continuar crescendo, sempre ao lado de quem faz a cooperativa ser o que é. Neste aniversário, a cooperativa reforça seu compromisso com a inovação e com um futuro cada vez mais sustentável.