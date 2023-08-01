Conselho de Segurança de Vitória é canal direto de comunicação com a população

A discussão sobre os elevados índices de criminalidade que assolam a sociedade brasileira deve ser uma pauta prioritária e um permanente convite à população na busca de soluções adequadas para uma vida harmônica, tendo em vista que os indivíduos mais afetados pela violência urbana e rural são as pessoas trabalhadoras.

Nesse contexto, o trabalho voluntário e altruísta desenvolvido pelo Conselho Municipal de Segurança Urbana de Vitória (Comsu/ES) tem estruturado fortes laços de legitimidade entre a sociedade capixaba e os gestores públicos na luta diária contra a criminalidade. Assim, fomenta-se o debate das prioridades, pontuando as melhores diretrizes e cobrando resultados dos gestores públicos na aplicação de técnicas eficientes para a redução e controle da criminalidade, a serem desenvolvidas em cada uma das regiões de Vitória

O patrulhamento ostensivo nas vias e praças públicas, a repressão especializada e a investigação criminal são formas da reação estatal contra o crime, efetuando a persecução penal com o objetivo de delimitar e equacionar as dimensões da prática delituosa e todas as consequências da conduta criminosa que violou a harmonia social.

O gerenciamento estratégico na condução da política de segurança pública demonstra profissionalismo e direciona a administração pública exercida pelo Poder Executivo na busca por resultados melhores na apuração dos fatos criminosos para a solução de todos os casos concretos que se apresentem na atividade institucional de combate à criminalidade.

Um órgão estatal precisa ter uma visão moderna e progressista, fundada na interdisciplinaridade dos diversos temas. Dessa forma, deve ser executado um processo de vigilância estratégica para observar, acompanhar e questionar, procurando possíveis riscos a fim de se instituir ações antecipadas.

A permanente modernização e o aperfeiçoamento das instituições policiais é uma necessidade prioritária diante do combate à criminalidade que se apresenta como um dos grandes desafios da atualidade.

Guarda municipal de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Nesse sentido, o Comsu/ES atua requisitando no âmbito municipal a execução das atividades policiais de repressão e patrulhamento em áreas conflituosas nas comunidades, além de proporcionar palestras preventivas e educativas aos munícipes e às atividades comerciais que demandam constante vigilância para a efetiva redução e controle da criminalidade.