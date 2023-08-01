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Roberto Darós

Artigo de Opinião

É advogado criminalista (OAB/ES); doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV), mestre em Direito Processual Penal (Ufes)
Roberto Darós

Conselho de Segurança de Vitória é canal direto de comunicação com a população

A permanente modernização e o aperfeiçoamento das instituições policiais é uma necessidade prioritária diante do combate à criminalidade que se apresenta como um dos grandes desafios da atualidade.
Roberto Darós
É advogado criminalista (OAB/ES); doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV), mestre em Direito Processual Penal (Ufes)

Públicado em 

01 ago 2023 às 12:03
A discussão sobre os elevados índices de criminalidade que assolam a sociedade brasileira deve ser uma pauta prioritária e um permanente convite à população na busca de soluções adequadas para uma vida harmônica, tendo em vista que os indivíduos mais afetados pela violência urbana e rural são as pessoas trabalhadoras.
Nesse contexto, o trabalho voluntário e altruísta desenvolvido pelo Conselho Municipal de Segurança Urbana de Vitória (Comsu/ES) tem estruturado fortes laços de legitimidade entre a sociedade capixaba e os gestores públicos na luta diária contra a criminalidade. Assim, fomenta-se o debate das prioridades, pontuando as melhores diretrizes e cobrando resultados dos gestores públicos na aplicação de técnicas eficientes para a redução e controle da criminalidade, a serem desenvolvidas em cada uma das regiões de Vitória.
O patrulhamento ostensivo nas vias e praças públicas, a repressão especializada e a investigação criminal são formas da reação estatal contra o crime, efetuando a persecução penal  com o objetivo de delimitar e equacionar as dimensões da prática delituosa e todas as consequências da conduta criminosa que violou a harmonia social.

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O gerenciamento estratégico na condução da política de segurança pública demonstra profissionalismo e direciona a administração pública exercida pelo Poder Executivo na busca por resultados melhores na apuração dos fatos criminosos para a solução de todos os casos concretos que se apresentem na atividade institucional de combate à criminalidade.
Um órgão estatal precisa ter uma visão moderna e progressista, fundada na interdisciplinaridade dos diversos temas. Dessa forma, deve ser executado um processo de vigilância estratégica para observar, acompanhar e questionar, procurando possíveis riscos a fim de se instituir ações antecipadas.
A permanente modernização e o aperfeiçoamento das instituições policiais é uma necessidade prioritária diante do combate à criminalidade que se apresenta como um dos grandes desafios da atualidade.
Fiscalização da Prefeitura de Vitória, junto com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, orienta bares da rua da Lama a fecharem devido às regras para evitar a disseminação do coronavírus
Guarda municipal de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Nesse sentido, o Comsu/ES atua requisitando no âmbito municipal a execução das atividades policiais de repressão e patrulhamento em áreas conflituosas nas comunidades, além de proporcionar palestras preventivas e educativas aos munícipes e às atividades comerciais que demandam constante vigilância para a efetiva redução e controle da criminalidade.
Dessa forma, a atuação do Comsu/ES tem demonstrado ser um laboratório de experiências comunitárias bem-sucedidas e um excelente canal de comunicação direto com a sociedade capixaba, com a demonstração diária das necessidades de proteção comunitária, ouvindo-se atentamente os anseios imediatos da população, sinalizando os direcionadores mais eficazes para a atividade policial, em busca da prestação de um serviço público de qualidade.

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