Conheça mais o sistema que move o Espírito Santo

Em um Estado com mais de 405 mil empresas nos setores de comércio e serviços — responsáveis por 64% do PIB e por 71% dos empregos formais, segundo dados compilados pelo Connect Fecomércio-ES —, falar sobre comércio é destacar a força que impulsiona a economia do Espírito Santo.

Comércio é, sobretudo, sobre pessoas. Pessoas que constroem, empreendem, educam e inovam. É por elas e com elas que o Sistema Fecomércio-ES - Sesc e Senac atua diariamente, com o compromisso de promover o desenvolvimento econômico, social e sustentável do estado.

É nesse contexto que apresentamos a Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que será realizada de 10 a 17 de maio em todo o Espírito Santo. Em sintonia com as demais federações do país, participamos da maior mobilização nacional já promovida pelo Sistema, sob liderança da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A proposta é clara: mostrar à sociedade tudo o que fazemos todos os dias – além de reafirmar nossa missão de integrar, valorizar e desenvolver.

A Semana S conectará empresas representadas pela Fecomércio-ES, os 24 sindicatos empresariais, os trabalhadores do comércio e a sociedade capixaba. Na Grande Vitória, o Ilha Buffet será o centro das atividades. No dia 16 de maio, um evento especial reunirá empresários para discutir inovação, economia e as principais tendências de mercado. Durante o encontro, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo entregará a Comenda Antônio Oliveira Santos a personalidades e instituições que se destacam no comércio, no turismo e na prestação de serviços.

Duas premiações importantes também marcam a data: o Prêmio Sesc Mesa Brasil, que reconhecerá os empresários que mais contribuíram com doações para o programa – a maior rede privada de banco de alimentos da América Latina, atendendo mais de 150 mil famílias capixabas –, e o Prêmio Aprendizagem Senac, que homenageará empresas que mais empregam jovens pelo programa Jovem Aprendiz, iniciativa que combina formação teórica e prática profissional para adolescentes e jovens em início de carreira.

Encerrando o dia, a transmissão ao vivo do programa Fim de Expediente, da Rádio CBN, com veiculação em 39 emissoras em todo o Brasil, reforçará a visibilidade institucional da Fecomércio-ES, destacando o protagonismo do Espírito Santo no cenário brasileiro.

No dia 17 de maio, será a vez dos colaboradores, trabalhadores do comércio, suas famílias e toda a comunidade vivenciarem o melhor que o Sistema Fecomércio-ES tem a oferecer. Oficinas e palestras do Senac-ES nas áreas de gastronomia, beleza, saúde e tecnologia; apresentações artísticas, atividades recreativas e educacionais promovidas pelo Sesc-ES; além de shows nacionais integram a programação gratuita. A entrada será solidária, mediante a doação de dois quilos de alimentos destinados ao programa Sesc Mesa Brasil.

Comércio na Av. Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Nos últimos anos, consolidamos avanços com investimentos expressivos. Foram R$ 40 milhões na nova sede integrada do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac; R$ 140 milhões na expansão do Senac-ES, incluindo novas unidades em Cariacica e São Gabriel da Palha; e R$ 217 milhões em melhorias nas unidades do Sesc-ES em diversas cidades.

A oficialização do Dia S no calendário estadual, por meio da Lei nº 12.338, de 27 de dezembro de 2024, consagra esse movimento como um marco anual de valorização do comércio, dos serviços e do turismo no Espírito Santo. Mais do que uma celebração, é o reconhecimento de tudo o que já construímos juntos – e do quanto ainda podemos realizar.