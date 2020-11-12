Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Colaboração premiada: a certificação de incompetência do Estado-acusador
Roberto Darós

Artigo de Opinião

Direito

Colaboração premiada: a certificação de incompetência do Estado-acusador

A prática da “negociação” com criminosos nunca será um caminho fácil e produtivo para a evolução harmônica da sociedade brasileira
Roberto Darós

Públicado em 

12 nov 2020 às 05:00
Martelo de juiz
Martelo de juiz Crédito: Pixabay
A colaboração premiada somente se tornou uma ferramenta jurídica famosa com sua exagerada utilização na  Lava Jato. Entretanto, esse instituto jurídico está previsto no ordenamento desde 1990. Mas a banalização do uso abriu espaço para a “defesa” dos criminosos alegarem todos os tipos de vícios processuais e ilegalidades sob o ângulo material que não apresenta parâmetros específicos, causando diversas incertezas e gerando discussões laudatórias, atribuindo ao referido instituto uma imagem banal e duvidosa.
Essa forma de investigação criminal para obtenção de prova é executada e aceita no processo penal quando o investigado (indiciado, acusado ou réu), admitindo a participação no crime, dispõe-se a incriminar os comparsas, contribuindo para a cessação do fenômeno delituoso e extinguindo a organização criminosa, sob a promessa de que lhe sejam garantidos certos benefícios (redução da pena, perdão judicial, aplicação de regime penitenciário mais leve, etc.) com o fundamento de auxiliar a justiça criminal.

Veja Também

Fabrício Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público, diz TV

Ministro do STJ diz que prisão como incentivo à delação premiada é tortura

Os posicionamentos jurídicos contrários alegam ser um desrespeito à ética e à moralidade, estimulando a figura repulsiva do “delator” e, por isso, não merece reconhecimento e confiança, sendo literalmente inconstitucional. As opiniões técnicas favoráveis afirmam que a colaboração do acusado contribui para a consolidação da justiça. O STF posicionou-se pela constitucionalidade da “colaboração premiada”, sempre que forem preenchidos todos os requisitos legais.
Entretanto, a filosofia política faz um veemente alerta quanto ao relativismo ético e o potencial perigo para a sociedade em permitir “negociação” com criminosos. No futuro, ao invés de ser um instrumento de consolidação da justiça, poderá se transformar em estímulo à impunidade diante do ideal de vitória a qualquer custo, relativizando o conceito de “bem” imposto pela Ética.
A prática da “negociação” com criminosos nunca será um caminho fácil e produtivo para a evolução harmônica da sociedade brasileira. Essa troca entre “confissão e delação” por “impunidade e redução de pena” significa inexoravelmente o limite da incompetência estatal na investigação criminal e no exercício pleno da persecução processual penal.
O autor é advogado criminalista (OAB/ES). Mestre em Direito Processual Penal (Ufes). Professor de Ciências Penais e Segurança Pública (UVV)

Tópicos Relacionados

Brasil Política Justiça STJ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados