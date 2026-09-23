Cobilândia, 75 anos: uma história construída por sua gente

Naqueles primeiros anos, havia grande expectativa de progresso. Cobilândia chegou a ser apresentada como a futura “Manchester Brasileira”, numa referência à cidade inglesa símbolo da industrialização. O futuro, porém, seria escrito de outra maneira — e seus verdadeiros protagonistas seriam os próprios moradores.





Famílias vindas de diferentes lugares compraram terrenos, ergueram suas casas e construíram suas vidas quando quase tudo ainda estava por fazer.





E não foi fácil. Antigos moradores contam que somente na década de 1970 muitas ruas começaram a receber pavimentação. Em diversos casos, a própria comunidade comprava os materiais, enquanto o município fornecia a mão de obra. Foi assim, com esforço coletivo, participação comunitária e sentimento de pertencimento, que Cobilândia cresceu e se consolidou.





O antigo loteamento tornou-se um bairro de comércio forte e localização estratégica em Vila Velha e na Grande Vitória. Mas o crescimento também trouxe problemas que atravessaram décadas. Alagamentos, mobilidade, segurança e deficiências de infraestrutura marcaram sua trajetória. Alguns desses desafios foram superados; outros ainda exigem soluções definitivas.





Nesse contexto, o Rio Marinho ocupa lugar especial. Presente desde as origens da ocupação dessas terras, tornou-se também símbolo de um dos maiores desafios urbanos de Cobilândia. É preciso deixar de enxergá-lo apenas como parte do problema e incorporá-lo às soluções de macrodrenagem, recuperação ambiental, paisagismo e qualificação urbana.