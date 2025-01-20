Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • CNH: carteira de motorista deve ter subcategoria para veículos automáticos?
André Cerqueira

Artigo de Opinião

É especialista em Segurança. Membro Movitran – Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito
André Cerqueira

CNH: carteira de motorista deve ter subcategoria para veículos automáticos?

Com a velocidade do avanço das tecnologias embarcadas em veículos, os condutores estariam atualmente com todo o conhecimento e capacitação adequados para dirigir de forma segura em um trânsito cada vez mais desafiador?
André Cerqueira
É especialista em Segurança. Membro Movitran – Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito

Públicado em 

20 jan 2025 às 14:51
De certa forma, o que busca o Projeto de Lei Nº 7.746, de 2017, de autoria da deputada Mariana Carvalho, cujo relator é o deputado Gilson Daniel, é a criação de Carteira Nacional de Habilitação com subcategoria específica para motocicletas com transmissão de câmbio automática.
Assim, a categoria A, passaria a ser A1 (restrita para transmissão automática) e A2 (para manual e automática). Entretanto, o deputado Hugo Leal, criador da Lei Seca, que entrou em vigor no ano 2008, de forma lógica, sugere que tal modificação seja ampliada para todas as categorias, considerando que os mecanismos de transmissão automático compreende também veículos leves e pesados. Enfim, o assunto ainda carece de maior debate e aprovação nas esferas dos poderes.
Uma coisa é certa, os pilares TECNOLOGIA e CAPACITAÇÃO são bastante relevantes no contexto atual, em um Brasil que é o quarto país que mais mata no trânsito, com mais de 30 mil vidas perdidas e 200 mil lesionadas permanentemente todos anos. Segundo Ipea, os custos com sinistros ultrapassam R$ 50 bilhões anuais.

Veja Também

Saiba como usar o câmbio automático do seu carro do jeito certo

Saiba quais são os mitos e verdades sobre carros automáticos

4 tipos de câmbio automático em carros usados que podem dar problema

A reflexão para a PL 7.746/2017 precisa ser:
Uma vez aprovada, quantas vidas ela vai salvar? Isso representa hoje realmente a causa de um efeito, chamado mortes no trânsito?
Segundo a quase que unanimidade dos especialistas e autoridades, a maior causa de acidentes não é imperícia, e sim imprudência e negligência, com relação direta com fatores comportamentais e não técnicos.

AGORA JÁ EXISTEM OUTRAS TECNOLOGIAS

Quando o PL foi criado, há 8 anos, não falávamos tanto, por exemplo de veículos elétricos, que no ano 2025 já representa 7% da frota, com 400 mil veículos. Dessa forma, surge mais uma outra tecnologia, onde requisitos de condução são diferentes, pois a aceleração é bem mais rápida e requer cuidados de segurança.
O fato é que tanto os veículos automáticos, quanto agora os elétricos, são avanços da tecnologia, nos quais seus respectivos condutores precisam ser reciclados, bem como os CFCs – Cursos de Formação de Condutores atualizam suas ementas disciplinares.
Saiba como usar o câmbio automático do seu carro do jeito certo
Saiba como usar o câmbio automático do seu carro do jeito certo Crédito: Shutterstock
Associados a esse contexto, nos parece também salutar e lógico que os condutores passem com maior frequência por reciclagens de trânsito, não somente para novas tecnologias, mas param uma nova abastecida de conhecimentos sobre comportamento, respeito e cidadania no trânsito.
Enfim, sobre a proposta do PL 7.746/2017, ainda me parece conveniente um maior debate e possíveis adequações, e em especial chegarmos no melhor destino da relação causa e efeito.
Qual o impacto positivo no trânsito ao longo dos anos?

Tópicos Relacionados

CNH veículos Carro Elétrico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados