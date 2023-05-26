'Clean beauty': cosmético limpo pode ser mais falso do que filtro de Instagram

Mulher cuidando da pele Crédito: Shutterstock

Primeiro, quero pedir desculpas por botar vocês nessa enrascada que é viver em 2023, onde micropartículas de plástico estão até nas placentas de bebês. Podia usar o argumento de que nos anos 80 tudo era permitido, mas isso não vai livrá-los da correria para tentar reverter um pouco do nosso estrago. A verdade, a mais pura delas, é que esse papo de cosmético limpo, ou “clean beauty”, é, na maioria dos casos, mais falso do que filtro de Instagram.

A pele é o maior órgão do corpo humano, então é preciso ter consciência para escolher o que vocês vão usar diariamente. Sabe aquele batom incrível que vira tendência e fixa o dia todo? As vezes, o milagre da fixação está relacionado a alguma substância cancerígena. E aquela base baratinha, que serve pra todo tipo de pele, nada mais é do que um amontoado de produtos químicos que pouca gente sabe o que significa.

Por trás da promessa ilusória da beleza, existe todo um aparato artificial que, aos poucos, destrói o corpo humano. Toxinas como o parabeno estão na maioria dos cosméticos e podem afetar nossa disposição hormonal. Um estudo realizado pela Universidade de Reading, na Inglaterra, mostrou a relação entre a substância e o câncer de mama, e fez com que o insumo fosse proibido na Europa. Infelizmente, nosso país ainda permite que tal agente seja utilizado, desde que em pequenas proporções.

Recentemente, nos deparamos com a suspensão de marcas de relaxante capilar, por estarem cegando as mulheres que usavam . Sei que ler rótulos é uma tarefa difícil, ainda mais quando não entendemos quase nada do que estamos vendo, mas investiguem se o cosmético “natural” é mesmo feito com matéria-prima pura, sem agrotóxicos. Evite derivados do petróleo, como sulfatos, parabenos, corantes e óleos minerais – este que é o favorito das blogueiras.