Celebridades merecem ser enaltecidas por doarem a quem precisa?

Doação de água e alimentos no Sul da Bahia Crédito: Divulgação

Nós, como bom capixabas, com a chegada das férias buscamos lugares para descansar e nos divertir. Muitos de nós escolhem a Bahia como local para concretizar essa aventura.

Só que desta vez a história é diferente. Os baianos, que tanto nos acolhem, estão passando por grandes dificuldades devido a chuvas torrenciais que afetaram o Estado

Quando algo do tipo acontece (como foi com Mariana (MG) e com Manaus na pandemia), muitas pessoas se solidarizaram com a situação e campanhas humanitárias espontâneas acontecem naturalmente.

Porém, recentemente um fenômeno vem tomando as redes sociais: a cobrança sobre figuras públicas, principalmente artistas, de se comprometerem com ajuda financeira nessas situações.

Portanto, quando Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Pedro Sampaio destinam o valor de seus cachês aos desabrigados; quando Lore Improta e Alok por seu instituto fazem doações em dinheiro para instituições e quando Cláudia Leitte e Preta Gil mobilizam-se para conseguir donativos, todos eles, para essas pessoas, não estão fazendo mais que seu dever moral?

Aí depende! E esse "depende" também está nas redes: “Faz isso só para aparecer e ganhar mais seguidores!” ou “Este valor não faz diferença nenhuma no bolso dela, deveria doar mais pelo tanto que ganha”.

O professor de Harvard Michael Sandel, em seu livro "Justiça", nos faz refletir sobre o altruísmo e a moral sobre a ótica de Immanuel Kant. Ele declara que para sabermos se o ato de doar é munido de moralidade devemos saber qual a motivação de quem doa, ou seja, o que busca realmente uma pessoa que se dispõe a realizar doações neste caso.

O autor disserta que o altruísta deve agir de tal forma pois é o certo a se fazer pela humanidade. Descreve que, para Kant, o homem não pode ser meio para se ter nada, pois o homem tem que ser visto como fim em todas as ações.

Deixando mais claro: se o "altruísta" realiza suas doações pois quer um pedacinho do céu, pois quer mostrar em suas redes sociais como é bonzinho, pois segue a “modinha da doação”, porque deseja entrar para política ou porque deseja engajamento, ele não está realizando um ato munido de moral. Na verdade, está utilizando a humanidade para satisfazer os seus desejos e não por que é seu dever de Ser Humano para Ser Humano.

Mas e se o ato de doar for genuíno (moral) e por consequência a pessoa acabar se beneficiando?

Isso vai acontecer! A pessoa pode acabar tornando-se um exemplo para outros, inclusive há uma máxima que afirma que o exemplo arrasta. Portanto, mesmo que a pessoa não tenha como proposta doar para conquistar seguidores ela poderá obtê-los pelo simples fato de fazer o que é certo.

Há também a satisfação pessoal que mesmo não sendo o objetivo do altruísta vai acabar acontecendo. Estudos revelam que quando a doação ocorre de forma genuína ela é muito mais benéfica para o agente da ação do que para quem recebe.

A revista científica Nature Communications divulgou um estudo realizado por um laboratório de Zurique que fornece evidências comportamentais e neurais que apoiam a ligação entre generosidade e felicidade. Quando o indivíduo pratica uma doação genuína, espontânea, com propósito, experimenta emoções construtivas e saudáveis – como alegria, felicidade e espírito de solidariedade – que liberam em nosso organismo a serotonina e a dopamina, considerados hormônios do bem. Essa experiência não é vivenciada quando outros são os objetivos do ato de doação.

O que devemos compreender antes de tudo é que estimular, incentivar, fomentar o bem e a doação fazem parte do rol de atribuições sociais que devemos praticar diariamente.