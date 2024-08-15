Câmeras corporais vão promover a confiança e a legitimidade das ações policiais

O uso de bodycams “câmeras corporais” por agentes de segurança pública é de suma importância para promover a transparência e garantir abordagens justas e equilibradas nas ocorrências. Em dezembro de 2019, ao retornar à minha unidade após servir alguns anos em outras funções, havia um único agente público que usava a câmera corporal. Fui o segundo militar a utilizar esse equipamento. Posso afirmar que essa implementação foi um marco significativo.

Historicamente, os policiais são frequentemente vistos através da perspectiva de terceiros que filmam apenas partes isoladas das ocorrências, criando uma visão distorcida dos fatos e colocando os policiais em situações que geralmente são mal interpretadas e constrangedoras. Essas filmagens tendem a enfocar apenas a reação dos policiais, deixando de lado a motivação por trás de suas ações e ocultando fatos importantes para uma análise justa e imparcial de quem tiver acesso a esses vídeos.

Ao utilizar as câmeras corporais, os agentes de segurança têm a capacidade de registrar de forma completa e imparcial todos os eventos que ocorrem durante as ocorrências. Diferentemente das filmagens de terceiros, essas câmeras capturam o contexto completo dos fatos, permitindo uma análise mais precisa e objetiva. Isso inclui não apenas a reação dos policiais, mas também a motivação que os levou a agir daquela maneira específica.

Essas gravações fornecem um registro detalhado das interações entre os policiais e os cidadãos, levando em consideração aspectos como a linguagem corporal, a comunicação verbal e o contexto geral da situação. Isso proporciona uma visão abrangente e precisa dos eventos, permitindo uma avaliação justa e equilibrada das ações dos policiais.

Além disso, o uso de câmeras corporais também desempenha um papel fundamental na proteção dos direitos tanto dos cidadãos quanto dos próprios policiais. Essas gravações podem ser usadas como evidências sólidas em caso de disputas ou alegações de má conduta. Elas fornecem registros visuais objetivos e confiáveis, que podem ser utilizados para esclarecer disputas de fatos e tomar decisões com base em evidências concretas.

Câmera acoplada a farda de PM de São Paulo Crédito: Divulgação/Governo de SP

Além dos aspectos legais, as câmeras corporais também têm o potencial de promover a confiança e a legitimidade das ações policiais. O conhecimento de que os policiais estão sendo gravados incentiva-os a agir de acordo com os padrões éticos e profissionais, sabendo que suas ações serão documentadas e avaliadas de forma imparcial, bem como inibe ações adversas do cidadão mal intencionado, pois saberá que está sendo gravado.