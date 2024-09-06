Bets e lavagem de dinheiro: quais as consequências jurídicas para influenciadores?

Esse fenômeno, que se caracteriza pela ocultação da origem ilícita de recursos financeiros, pode encontrar nas casas de apostas um ambiente propício para sua prática, o que levanta sérias preocupações para os influenciadores digitais que promovem essas plataformas.

A lavagem de dinheiro, conforme definido pela Lei nº 9.613/1998, envolve três etapas principais: a colocação, a ocultação e a integração dos recursos ilícitos ao sistema financeiro. As casas de apostas, que frequentemente operam em ambientes digitais e muitas vezes têm suas sedes em paraísos fiscais, podem facilitar esse processo.

Influenciadores que promovem essas plataformas, atraídos pelo alto faturamento e pelas comissões generosas, podem se tornar peças-chave em esquemas de lavagem, ao legitimar e dar visibilidade a operações que, à primeira vista, parecem lícitas.

A promoção de plataformas que não seguem rigorosamente as normas de combate à lavagem de dinheiro pode não apenas comprometer a imagem dos influenciadores, mas também os expor a consequências legais. A responsabilidade civil e penal pode recair sobre aqueles que, mesmo que indiretamente, contribuam para a disseminação de atividades ilícitas. O artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, por exemplo, prevê que a prática de atos que facilitem a lavagem de dinheiro pode levar à responsabilização dos envolvidos, incluindo aqueles que promovem essas atividades.

Importante destacar que a lavagem de dinheiro ocorre em atividades que aparentam ser legais. Nesse contexto, as casas de apostas se tornam um terreno fértil para a prática criminosa, uma vez que oferecem um serviço que, embora regulamentado, ainda apresenta lacunas significativas.

A Lei 14.790 de 2023 estabelece obrigações para as casas de apostas, contudo fora concedido prazo até o dia 31 de dezembro de 2024 para a adequação à nova legislação, o que pode resultar em um período de incerteza e vulnerabilidade.

Advogada Deolane Bezerra foi vista chorando ao entrar em presídio no Recife Crédito: Reprodução/Instagram

Durante esse intervalo, as operações ainda podem estar suscetíveis a práticas ilícitas, como a criação de jogos fantasmas e a utilização de CPFs falsos, comuns antes da regulamentação. Assim, influenciadores que promovem essas plataformas sem a devida diligência podem se ver envolvidos em investigações criminais, como evidenciado pelo caso da advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra , que foi presa sob suspeita de envolvimento em atividades criminosas.

Os riscos jurídicos para os influenciadores são amplos e podem incluir desde a responsabilização civil por danos causados a terceiros até a responsabilização penal, caso sejam comprovadas práticas de conivência com a lavagem de dinheiro.