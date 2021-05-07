Automedicação: uma questão cultural e perigosa no Brasil

Ao usar um remédio, doente precisa se atentar à prescrição Crédito: Freepik

Você sabia que a cada 100 brasileiros, 77 se automedicaram nos últimos seis meses? Segundo a pesquisa feita pelo Datafolha em 2019, 47% das pessoas se automedicam uma vez ao mês e 25% fazem isso ao menos uma vez por semana.

É muito comum, agora que temos acesso fácil a internet, pesquisarmos sobre os sintomas que estamos sentindo, nos autodiagnosticar e pesquisar “qual é o remédio para…”. Mas a automedicação pode ser perigosa. Apesar de todos os controles técnicos, estudos e testes, não há medicamento no mundo que não tenha efeitos adversos/indesejados. Em algumas pessoas esses efeitos poderão se apresentar; em outras, não.

A automedicação acontece quando nós mesmos diagnosticamos os sintomas que sentimos e ingerimos algum medicamento por conta própria. Algumas vezes, isso acontece por indicação de algum amigo ou parente.

No Brasil, a automedicação é cultural, devido, entre outros motivos, à dificuldade de acesso ao sistema de saúde. É mais fácil pesquisar e comprar o quanto antes a medicação, do que ter que dormir na fila do posto de saúde e aguardar uma consulta que talvez demore três meses para acontecer.

Mas os problemas da automedicação são vários, como esconder ou agravar uma doença, causar reações de hipersensibilidade, levar a uma intoxicação ou criar resistência a medicamentos. Algunas problemas podem só aparecer a médio e longo prazos.

Uma coisa importante a se pensar é que, mesmo que o medicamento seja prescrito por um profissional da saúde, isso não quer dizer que não ocorrerão reações adversas. Ao usar um remédio, você precisa se atentar à prescrição (a receita médica ou do cirurgião dentista), à forma correta de uso (se é via oral, por exemplo), à validade, ao horário, à alimentação, ao não uso de bebida alcoólica e à dose da medicação.