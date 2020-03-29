Até na crise do coronavírus é preciso resolver os reais problemas do empresário

É verdade que essas medidas foram recebidas de maneira positiva, mas elas não resolvem o problema do empresário brasileiro que tem outras necessidades que devem ser resolvidas de maneira efetiva no segmento tributário. Uma delas é a defasagem da tabela do Simples Nacional que, ao não ser atualizada anualmente de acordo com os índices de inflação, incorre num aumento disfarçado de carga tributária.