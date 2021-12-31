Aprenda com você mesmo a ser mais feliz em 2022

A felicidade ainda é frequentemente confundida com consumo, dinheiro, sucesso, prazer. Achamos que ela vem de algo externo, algo que simplesmente acontece com a gente. Mas isso não é verdade. Quando algo de bom ou ruim acontece, não é o fato em si que é bom ou ruim, e sim os pensamentos e as emoções que temos sobre o fato.

Pesquisadores do mundo inteiro estão analisando dados, observando comportamentos e acumulando resultados sobre uma certeza cada vez mais consistente: a felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida. E ela tem a ver com a mente. Com nosso cérebro.

Neurocientistas confirmam que nosso cérebro é um órgão que aprende – o tempo todo. Ele é desenhado para ser alterado de acordo com pensamentos. O que pensamos e sentimos, aos poucos, vai esculpindo a estrutura neural.

Em outras palavras, se quisermos ser felizes, precisamos rever nossas atitudes diante da vida. Quando dizem que a felicidade nasce dentro da gente, pode acreditar.

Então por que é tão difícil ser feliz?

Porque o nosso cérebro não foi programado para a felicidade e sim para a sobrevivência.

Lá no tempo das cavernas era muito importante estar atento aos perigos. Se um tigre aparecia, era preciso perceber e fugir. Nesse sentido, de lá para cá, nosso cérebro não evoluiu: o nosso cérebro primitivo é programado para ficar atento aos perigos. Isso significa que somos muito atraídos pelo que é ruim como uma ferramenta de sobrevivência.

O fato é que nosso cérebro nos ajudou muito na evolução e na sobrevivência, mas prejudicou bastante a nossa felicidade. A boa notícia: você não é seu cérebro. Seu cérebro é um órgão comandado por você. Mais especificamente: pela sua mente.

Então, o que fazer para ser mais feliz? Primeiro é preciso ter consciência que é você quem comanda sua mente, não o oposto. Como dizia o guru Yogi Bhajan: “A sua mente é sua melhor amiga e sua pior inimiga”. Grandes mestres, como Buda, tinham a mesma constituição física que todos nós temos, mas eles conseguiram usar a mente para mudar o próprio cérebro a ponto de transformar o mundo.

A chave da felicidade é tornar os seus pensamentos positivos. Essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas é preciso empregar esforço, tempo, foco e paciência. Um cérebro positivo gera emoções positivas. E quanto maior o número de emoções positivas maior a percepção felicidade.