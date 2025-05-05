Anistia para o 8 de janeiro e a greve da PM no ES: paralelos e lições

A proposta de anistia humanitária para os manifestantes do 8 de janeiro é diretamente comparável à anistia concedida aos policiais militares grevistas no Espírito Santo em 2019. Ambos os eventos geraram crises graves que abalaram a ordem pública, exigindo respostas que equilibrassem justiça, pacificação social e pragmatismo.

Apesar disso, o governador Casagrande (PSB) optou por anistiar as sanções administrativas de mais de 2.600 policiais , revertendo expulsões e evitando punições em massa. A medida, aprovada pela Assembléia Legislativa, foi justificada como essencial para restaurar a confiança social, priorizando a pacificação sobre a rigidez punitiva. Não se tratou de matéria penal (crimes), pois somente a União pode legislar sobre o tema. Contudo, o cerne do debate é idêntico.

Manifestantes queimam pneus e papéis no protesto de populares contra a greve da PM em frente ao Quartel de Maruípe Crédito: Fernando Madeira - 07/02/2017

Sem histórico de violência ou processos, essa mãe ficou dois anos em prisão preventiva e teve negada a prisão domiciliar, apesar de ter filhos menores — um tratamento desigual em relação a outros casos, como o da esposa do ex-governador Sérgio Cabral, que recebeu o benefício.

Na reação ao 8 de janeiro, não passam despercebidos os abusos do STF e contradições com seus próprios precedentes (jurisprudência). De um lado, a Corte anula condenações da Lava Jato (mudando seu entendimento conforme os ventos políticos, mais uma vez) e dá prisão domiciliar para o deputado acusado de matar a combativa vereadora Marielle Franco por decisão de Moraes (aceitando alegações de saúde). De outro lado, um preso do 8 de janeiro morreu de infarto em detenção, mesmo com parecer favorável da PGR por sua soltura pelo mesmo motivo de saúde. Essa contradição alimenta o debate sobre a anistia.

A proposta para o 8 de janeiro busca separar os responsáveis diretos pelos atos violentos dos manifestantes pacíficos, evitando punições generalizadas. Assim como no Espírito Santo, onde a maioria dos PMs grevistas apenas reivindicava melhores condições de trabalho, poucos dos milhares presentes em Brasília participaram da depredação. A anistia é defendida como um instrumento de reconciliação, capaz de encerrar a crise sem sobrecarregar o Judiciário com processos controversos.

Há quem tema que anistiar seja visto como fraqueza, podendo incentivar novos atos disruptivos. Contudo, o exemplo do Espírito Santo sugere o contrário: a moderação, a humildade e a sabedoria dos líderes restauraram a paz, evitando um ciclo de tensões. No caso do 8 de janeiro, a anistia poderia seguir o mesmo caminho, desde que os responsáveis pelos danos sejam devidamente punidos.

Destruição na Praça dos Três Poderes, após radicais invadirem e depredarem o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Valter Campanato/ Agência Brasil

Ambos os eventos mostram a necessidade de equilibrar justiça, humanidade e pragmatismo em momentos de ruptura. A anistia no ES foi um acerto ao pacificar uma crise aguda. Para o 8 de janeiro, ela oferece uma chance de humanizar a resposta, individualizando condutas e separando culpados de inocentes, conforme a lei.

É um primeiro passo para um futuro menos polarizado, superando a percepção pública de justiçamento e linchamentos pelo STF (lawfare). A lição é clara: diante de crises, diálogo e sabedoria podem ser mais eficazes que a intransigência punitiva.