Advogar é fazer da Justiça um caminho possível

Ao longo da minha trajetória, atuando nas áreas trabalhista, previdenciária, cível e consumerista, pude perceber que as questões jurídicas quase nunca chegam sozinhas. Elas vêm acompanhadas de medo, insegurança, frustração, esperança e, muitas vezes, da sensação de que alguma coisa precisa ser reparada.





É nesse momento que a advocacia ganha seu verdadeiro sentido.





O advogado não pode prometer resultados, mas pode oferecer presença, conhecimento, defesa e voz. Pode mostrar caminhos onde antes parecia não existir saída. Pode transformar uma situação de vulnerabilidade em exercício de cidadania. Pode fazer com que alguém compreenda que seus direitos existem e que lutar por eles é legítimo.





Talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, eu continue apaixonada pela advocacia.