Advogada que levou pedrada no ES: o direito médico e a humanização das leis

Esse caso revela o embate cada vez mais acirrado entre pacientes e planos de saúde. A relação jurídica está fragilizada, pois a legislação vigente, baseada no CDC (Código de Defesa do Consumidor), nem sempre acompanha as necessidades urgentes da medicina moderna. A disputa central está no antagonismo entre custos operacionais das operadoras e a necessidade de tratamento humanizado dos pacientes.

Além disso, é importante destacar a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que regulamenta os planos de saúde no Brasil, estabelecendo as obrigações das operadoras e os direitos dos consumidores, particularmente no que diz respeito à cobertura mínima obrigatória e à qualidade do atendimento.

A tragédia gerou uma guerra filosófica na mídia: o assassino foi tratado como mártir, enquanto o líder do setor de saúde foi retratado como vilão. Não podemos nos agarrar a narrativas subjetivas que invertem os sentidos das coisas. O que é certo é certo, e o que é errado é errado.

Essa polarização nos alerta para a necessidade de um debate técnico e ético, em que os profissionais do Direito Médico se aproximem cada vez mais dos especialistas médicos. A tomada de decisão não pode ser feita sem respaldo técnico-científico, com pareceres especializados que embasem as conclusões. O magistrado, ao navegar nesses mares complexos, não pode prescindir de uma consulta direta a peritos médicos, sob pena de tomar decisões inadequadas ou insensíveis.

Eu, como administrador hospitalar e gestor de saúde, entendo que as leis devem estar diretamente conectadas ao acolhimento e à hospitalidade do paciente. Não é preciso ser médico para saber que a velocidade no atendimento em casos de trauma de grande porte é primordial para o sucesso do acolhimento do paciente. O tratamento adequado e rápido pode ser a diferença entre a vida e a morte, e as decisões jurídicas devem estar em sintonia com essa necessidade urgente de humanização.

Advogada que levou pedrada no ES é diagnosticada com perda permanente da visão após exames nos EUA Crédito: Reprodução | Rede Social

Sabemos que o conhecimento não se adquire por osmose, mas sim com anos de estudo acadêmico e dedicação. Uma excelente oportunidade para advogados e magistrados se especializarem será o Seminário de Direito Médico, que ocorrerá no final do próximo ano no Hospiex.

Afinal, somente a aproximação dos operadores do Direito com o universo acadêmico do Direito Médico nos tornará mais sensatos e, por que não dizer, mais humanizados. É através dessa construção de conhecimento que poderemos nos aproximar da tão almejada equidade.