A ciência é fundamental contra a estigmatização da cannabis medicinal

Com o crescente uso da cannabis medicinal em vários campos da saúde , a ciência vem desempenhando um papel crucial na desestigmatização do uso da substância canabidiol (CBD). Hoje, já temos várias indicações para uso em doenças como epilepsia, dor, ansiedade e insônia - com baixo índice de dependência e boa tolerabilidade.

A pesquisa científica contribui para derrubar a rotulação da cannabis medicinal em cinco frentes: evidências clínicas, mecanismos de ação, comunicação aberta, legislação informada e histórico cultural. Quanto a evidências clínicas, estudos científicos rigorosos têm demonstrado os benefícios terapêuticos do canabidiol em condições como epilepsia, ansiedade e dor crônica. Essas evidências ajudam a desmistificar mitos e preconceitos.

Com relação aos mecanismos de ação, a ciência também investiga como o CBD interage com o sistema endocanabinóide, que já existe naturalmente no nosso corpo, assim com outros sistemas endógenos. Compreender esses mecanismos ajuda a dissipar medos infundados.

Sobre a comunicação aberta, pesquisadores e profissionais de saúde compartilham informações sobre o canabidiol por meio de publicações, conferências e mídia. Isso educa o público e reduz estigmas. A ciência embasa políticas públicas relacionadas à substância, e as regulamentações baseadas em evidências promovem o uso seguro e responsável do canabidiol. É a legislação informada.

Um outro aspecto da questão é o histórico cultural. A pesquisa histórica mostra que o uso de cannabis tem raízes antigas e variadas em diferentes culturas. Isso ajuda a contextualizar o CBD e a normalizá-lo.