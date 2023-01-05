Como a cannabis medicinal auxilia no tratamento das dores crônicas

Remédio à base de Cannabis é usada por pacientes no Espírito Santo Crédito: Shutterstock

Considerada um grande problema de saúde, a dor crônica tem afetado milhares de pessoas no mundo diariamente. Para ajudar no tratamento, estudos confirmam que a cannabis, planta que tem sido utilizada há milhares de anos para tratar uma ampla variedade de doenças e sintomas, pode ser utilizada no tratamento das dores.

A cannabis possui uma série de compostos ativos, os chamados cannabinoides, que atuam no sistema nervoso, reduzindo a sensação de dor. Um dos mais conhecidos e estudados é o THC (tetraidrocanabinol), responsável pelos efeitos psicoativos da planta. No entanto, ela também contém outro cannabinoide importante chamado CBD (cannabidiol), que não possui efeitos psicoativos e tem sido amplamente utilizado para tratar dores crônicas.

Estudos mostram que o CBD pode ajudar a reduzir a inflamação e a dor em pessoas com artrite, fibromialgia e outras condições crônicas. Além disso, o CBD também pode ser útil no tratamento de dores neuropáticas, como aquelas causadas pela esclerose múltipla.

A cannabis também pode ser utilizada como uma alternativa aos medicamentos opioides, que são muitas vezes utilizados para tratar dores crônicas, mas que podem ter efeitos colaterais graves, incluindo dependência e overdose.