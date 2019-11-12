Arrombamentos em Jacaraípe: insegurança é também freio para a economia

A segurança pública se impõe, cada vez mais, como um fator de prosperidade de qualquer negócio. Se há vulnerabilidade, a chance de sucesso é reduzida não somente pelas perdas materiais, mas também pelo desaparecimento dos clientes. Sair desse ciclo torna-se praticamente inviável.

É a encruzilhada na qual se encontram empreendedores de pequeno e médio porte no país, sob exposição constante à violência não só pela falta de políticas públicas mais eficientes de segurança. É nesse ponto que se reforça a importância das reformas estruturantes que estão sendo encaminhadas em Brasília: não se trata apenas de macroeconomia, elas também são o caminho para a promoção da justiça social no país, com efeitos concretos na segurança pública.