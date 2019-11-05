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Bandidos de moto

Onda de arrombamentos na madrugada em avenida de Jacaraípe

Dupla de criminosos em uma moto tentaram invadir pelo menos seis estabelecimentos.  Em uma loja de informática, eles entraram e levaram pelo menos seis notebooks. Também arrombaram um restaurante e tentaram furtar uma TV, sem sucesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 11:04

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 11:04

Arrombamentos: criminosos entraram em pelo menos seis comércios na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Caíque Verli
Onda de arrombamentos na madrugada em avenida de Jacaraípe
Uma onda de arrombamentos assustou os comerciantes de Jacaraípe, na Serra, na madrugada desta terça-feira (5). Segundo policiais militares, criminosos que estavam em uma moto tentaram invadir pelo menos seis estabelecimentos em uma mesma via, a Avenida Abdo Saad, utilizando um pé de cabra e um pedaço de ferro.
Em uma loja de informática, os bandidos entraram e levaram pelo menos seis notebooks. Em outro ponto comercial, um restaurante, os bandidos quebraram o vidro e entraram pela janela. No estabelecimento, é possível ver várias marcas de pegadas dos criminosos, que tentaram levar uma televisão, mas não conseguiram. O alarme do comércio disparou, mas os criminosos desligaram a energia elétrica do estabelecimento pelo relógio, o que silenciou o aparelho.

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Segundo uma funcionária desse restaurante, é a quarta vez que o estabelecimento é arrombado em menos de dois anos. Nas outras vezes, bandidos levaram celulares do comércio.
"É complicado trabalhar aqui em Jacaraípe. O bairro está difícil. Não somente aqui, mas nos outros bairros da Serra que também estão à mercê dos criminosos", reclamou a funcionária que pediu para não ser identificada.

Arrombamentos: criminosos entraram em pelo menos seis comércios na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe

Em frente a esse comércio, um outro restaurante que sequer foi inaugurado também foi alvo dos criminosos. Eles quebraram a maçaneta, mas não conseguiram entrar. Com uma pedra, tentaram quebrar o vidro do estabelecimento. O vidro ficou trincado
O irmão da dona desse restaurante fez um desabafo e pediu por mais segurança no bairro. "Assim não tem como. O comércio não gera renda, não gera emprego. Aí vai ter que fechar as portas e mandar gente embora antes mesmo de abrir", lamentou ele, que pediu para não ser identificado.

O QUE DIZ A PM

Segunda a Polícia Militar (PM), ninguém foi detido pelos crimes. A PM foi demandada para comentar a reclamação dos comerciantes sobre insegurança no bairro e garantiu que toda a Grande Jacaraípe, na Serra, conta com policiamento preventivo diuturno, realizado por meio da 14ª Companhia Independente. Além disso, com o intuito diminuir a incidência de crimes, operações de abordagens, blitz e cercos táticos diariamente são realizadas na região, de acordo com a PM.
A Polícia Militar ressaltou que é de extrema importância que as vítimas acionem uma viatura através do 190, sempre que algum crime aconteça na região, e também em uma delegacia para que os casos sejam investigados. O comando da Companhia disse que está sempre à disposição da comunidade para debaterem as ações de segurança desenvolvidas na região e que reuniões pedem ser solicitadas através do telefone 3243-4844.

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