Onda de arrombamentos na madrugada em avenida de Jacaraípe
Uma onda de arrombamentos assustou os comerciantes de Jacaraípe, na Serra, na madrugada desta terça-feira (5). Segundo policiais militares, criminosos que estavam em uma moto tentaram invadir pelo menos seis estabelecimentos em uma mesma via, a Avenida Abdo Saad, utilizando um pé de cabra e um pedaço de ferro.
Em uma loja de informática, os bandidos entraram e levaram pelo menos seis notebooks. Em outro ponto comercial, um restaurante, os bandidos quebraram o vidro e entraram pela janela. No estabelecimento, é possível ver várias marcas de pegadas dos criminosos, que tentaram levar uma televisão, mas não conseguiram. O alarme do comércio disparou, mas os criminosos desligaram a energia elétrica do estabelecimento pelo relógio, o que silenciou o aparelho.
Segundo uma funcionária desse restaurante, é a quarta vez que o estabelecimento é arrombado em menos de dois anos. Nas outras vezes, bandidos levaram celulares do comércio.
"É complicado trabalhar aqui em Jacaraípe. O bairro está difícil. Não somente aqui, mas nos outros bairros da Serra que também estão à mercê dos criminosos", reclamou a funcionária que pediu para não ser identificada.
Arrombamentos: criminosos entraram em pelo menos seis comércios na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe
Em frente a esse comércio, um outro restaurante que sequer foi inaugurado também foi alvo dos criminosos. Eles quebraram a maçaneta, mas não conseguiram entrar. Com uma pedra, tentaram quebrar o vidro do estabelecimento. O vidro ficou trincado
O irmão da dona desse restaurante fez um desabafo e pediu por mais segurança no bairro. "Assim não tem como. O comércio não gera renda, não gera emprego. Aí vai ter que fechar as portas e mandar gente embora antes mesmo de abrir", lamentou ele, que pediu para não ser identificado.
O QUE DIZ A PM
Segunda a Polícia Militar (PM), ninguém foi detido pelos crimes. A PM foi demandada para comentar a reclamação dos comerciantes sobre insegurança no bairro e garantiu que toda a Grande Jacaraípe, na Serra, conta com policiamento preventivo diuturno, realizado por meio da 14ª Companhia Independente. Além disso, com o intuito diminuir a incidência de crimes, operações de abordagens, blitz e cercos táticos diariamente são realizadas na região, de acordo com a PM.
A Polícia Militar ressaltou que é de extrema importância que as vítimas acionem uma viatura através do 190, sempre que algum crime aconteça na região, e também em uma delegacia para que os casos sejam investigados. O comando da Companhia disse que está sempre à disposição da comunidade para debaterem as ações de segurança desenvolvidas na região e que reuniões pedem ser solicitadas através do telefone 3243-4844.