Arrombamentos: criminosos entraram em pelo menos seis comércios na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Caíque Verli

Your browser does not support the audio element. Onda de arrombamentos na madrugada em avenida de Jacaraípe

Uma onda de arrombamentos assustou os comerciantes de Jacaraípe , na Serra , na madrugada desta terça-feira (5). Segundo policiais militares, criminosos que estavam em uma moto tentaram invadir pelo menos seis estabelecimentos em uma mesma via, a Avenida Abdo Saad, utilizando um pé de cabra e um pedaço de ferro.

Em uma loja de informática, os bandidos entraram e levaram pelo menos seis notebooks. Em outro ponto comercial, um restaurante, os bandidos quebraram o vidro e entraram pela janela. No estabelecimento, é possível ver várias marcas de pegadas dos criminosos, que tentaram levar uma televisão, mas não conseguiram. O alarme do comércio disparou, mas os criminosos desligaram a energia elétrica do estabelecimento pelo relógio, o que silenciou o aparelho.

Segundo uma funcionária desse restaurante, é a quarta vez que o estabelecimento é arrombado em menos de dois anos. Nas outras vezes, bandidos levaram celulares do comércio.

"É complicado trabalhar aqui em Jacaraípe. O bairro está difícil. Não somente aqui, mas nos outros bairros da Serra que também estão à mercê dos criminosos", reclamou a funcionária que pediu para não ser identificada.

Arrombamentos: criminosos entraram em pelo menos seis comércios na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe

Em frente a esse comércio, um outro restaurante que sequer foi inaugurado também foi alvo dos criminosos. Eles quebraram a maçaneta, mas não conseguiram entrar. Com uma pedra, tentaram quebrar o vidro do estabelecimento. O vidro ficou trincado

O irmão da dona desse restaurante fez um desabafo e pediu por mais segurança no bairro. "Assim não tem como. O comércio não gera renda, não gera emprego. Aí vai ter que fechar as portas e mandar gente embora antes mesmo de abrir", lamentou ele, que pediu para não ser identificado.

O QUE DIZ A PM

Segunda a Polícia Militar (PM), ninguém foi detido pelos crimes. A PM foi demandada para comentar a reclamação dos comerciantes sobre insegurança no bairro e garantiu que toda a Grande Jacaraípe, na Serra, conta com policiamento preventivo diuturno, realizado por meio da 14ª Companhia Independente. Além disso, com o intuito diminuir a incidência de crimes, operações de abordagens, blitz e cercos táticos diariamente são realizadas na região, de acordo com a PM.