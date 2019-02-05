Bandido é preso com sacolas de chocolate após arrombamento em Vitória

Uma chocolateria foi arrombada na madrugada desta terça-feira (5), em Vitória. Em intervalo de apenas um mês, essa é a segunda vez que o estabelecimento, localizado na Avenida Vitória, é invadido. O ladrão foi preso em flagrante quando tentava fugir com duas sacolas de chocolate.
A dona da loja contou que foi acordada pela empresa que faz a segurança no local, por volta das 2h30, depois do alarme da loja disparar. A mulher então consultou as câmeras de videomonitoramento e acionou a polícia.
Segundo a PM, o homem conseguiu invadir a loja depois de escalar um andaime de uma obra, onde teve acesso ao telhado do estabelecimento e arrombou uma grade e, em seguida, danificou três alarmes.
“Depois do primeiro arrombamento reforcei a segurança e instalei cinco alarmes. Ele achou que só tivessem três e os quebrou. Rapidamente eu peguei o celular e acessei as câmeras. E vi que tinha um indivíduo lá dentro”, contou a dona da chocolateria, Leila Cavalieri, 40 anos.
Quando o ladrão percebeu a chegada da polícia, saiu pelo mesmo local que havia entrado. Porém, foi preso após um cerco da polícia. Ele forneceu um nome falso no momento da prisão. A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia Regional.
PREJUÍZO
Essa foi a segunda vez que a loja foi arrombada, e a proprietária acredita que seja o mesmo criminoso. O último crime foi há um mês, também na madrugada. Naquela ocasião, bandido levou quase R$ 10 mil, que era o dinheiro do aluguel e do salário dos funcionários, além de um notebook e um cordão deixado por uma funcionária.
“Achamos que é a mesma pessoa porque eu reconheci e ele mexeu nos mesmos lugares. Dessa vez não foi nada de maior valor, só o chocolate e as moedas mesmo”.
Inicialmente, o suspeito disse que era é inocente e não teve participação no arrombamento. No entanto, as câmeras de videomonitoramento do local confirmaram o envolvimento dele.
Até a publicação desta reportagem, a ocorrência não havia sido finalizada e o nome do suspeito não foi informado.
ENTREVISTA
Abalada, a proprietária da chocolateria contou que teme pela soltura do suspeito.
Como recebeu a notícia do arrombamento?
Estava dormindo quando a Central de Alarmes me ligou informando que um dos equipamentos havia sido acionado. Levei um susto.
Acredita que seja o mesmo ladrão do outro furto?
Acredito que sim, pelas características que aparecem nas imagens das câmeras e pelo jeito de agir. Mexeu exatamente nos mesmos lugares.
O que ele levou nos dois arrombamentos?
No primeiro foi quase R$ 10 mil de prejuízo. levou dinheiro que eu iria usar para pagar o aluguel da loja, algumas contas e o salário dos funcionários e um notebook. Desta vez, levou pouco mais de R$ 300 e chocolates.
Acredita que ele ficará preso?
Tenho medo que ele seja solto e volte para agir de novo, sinceramente. Daqui a pouco ele estará solto e roubando por aí. Tenho certeza que não invadiu só a minha loja, outros comerciantes já desconfiam que ele tenha entrado no comércio deles também. Falei para procurarem a polícia, senão vai ser solto muito rápido.