Bandido é preso com sacolas de chocolate após arrombamento em Vitória

Empresário conta que é o segundo assalto em apenas um mês Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

Uma chocolateria foi arrombada na madrugada desta terça-feira (5), em Vitória . Em intervalo de apenas um mês, essa é a segunda vez que o estabelecimento, localizado na Avenida Vitória, é invadido. O ladrão foi preso em flagrante quando tentava fugir com duas sacolas de chocolate.

A dona da loja contou que foi acordada pela empresa que faz a segurança no local, por volta das 2h30, depois do alarme da loja disparar. A mulher então consultou as câmeras de videomonitoramento e acionou a polícia.

Segundo a PM, o homem conseguiu invadir a loja depois de escalar um andaime de uma obra, onde teve acesso ao telhado do estabelecimento e arrombou uma grade e, em seguida, danificou três alarmes.

“Depois do primeiro arrombamento reforcei a segurança e instalei cinco alarmes. Ele achou que só tivessem três e os quebrou. Rapidamente eu peguei o celular e acessei as câmeras. E vi que tinha um indivíduo lá dentro”, contou a dona da chocolateria, Leila Cavalieri, 40 anos.

Quando o ladrão percebeu a chegada da polícia, saiu pelo mesmo local que havia entrado. Porém, foi preso após um cerco da polícia. Ele forneceu um nome falso no momento da prisão. A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia Regional.

PREJUÍZO

Essa foi a segunda vez que a loja foi arrombada, e a proprietária acredita que seja o mesmo criminoso. O último crime foi há um mês, também na madrugada. Naquela ocasião, bandido levou quase R$ 10 mil, que era o dinheiro do aluguel e do salário dos funcionários, além de um notebook e um cordão deixado por uma funcionária.

“Achamos que é a mesma pessoa porque eu reconheci e ele mexeu nos mesmos lugares. Dessa vez não foi nada de maior valor, só o chocolate e as moedas mesmo”.

Inicialmente, o suspeito disse que era é inocente e não teve participação no arrombamento. No entanto, as câmeras de videomonitoramento do local confirmaram o envolvimento dele.

Até a publicação desta reportagem, a ocorrência não havia sido finalizada e o nome do suspeito não foi informado.

ENTREVISTA

Abalada, a proprietária da chocolateria contou que teme pela soltura do suspeito.

Como recebeu a notícia do arrombamento?

Estava dormindo quando a Central de Alarmes me ligou informando que um dos equipamentos havia sido acionado. Levei um susto.

Acredita que seja o mesmo ladrão do outro furto?

Acredito que sim, pelas características que aparecem nas imagens das câmeras e pelo jeito de agir. Mexeu exatamente nos mesmos lugares.

O que ele levou nos dois arrombamentos?

No primeiro foi quase R$ 10 mil de prejuízo. levou dinheiro que eu iria usar para pagar o aluguel da loja, algumas contas e o salário dos funcionários e um notebook. Desta vez, levou pouco mais de R$ 300 e chocolates.

Acredita que ele ficará preso?