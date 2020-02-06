Arquiteta do ES é a curadora da Brazilian Stones Original Design

Com curadoria da arquiteta e designer Vivian Coser, a terceira edição da Brazilian Stones Original Design, oportunidade para fortalecer a integração da criatividade e da originalidade de designers e arquitetos com a singularidade e a beleza das rochas brasileiras,acontece, de 11 a 14 de fevereiro, em Vitória, Espírito Santo. A exposição constitui uma das iniciativas de promoção atreladas ao Projeto Brasil Original Stones, desenvolvido pela Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (ABIROCHAS) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).