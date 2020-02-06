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Renata Rasseli

Arquiteta do ES é a curadora da Brazilian Stones Original Design

Vivian Coser assina a curadoria da exposição, que alia o design à beleza das rochas brasileiras, em Vitória

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 12:07

Públicado em 

06 fev 2020 às 12:07
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vivian Coser Crédito: Divulgação
Com curadoria da arquiteta e designer Vivian Coser, a terceira edição da Brazilian Stones Original Design, oportunidade para fortalecer a integração da criatividade e da originalidade de designers e arquitetos com a singularidade e a beleza das rochas brasileiras,acontece, de 11 a 14 de fevereiro, em Vitória, Espírito Santo.  A exposição constitui uma das iniciativas de promoção atreladas ao Projeto Brasil Original Stones, desenvolvido pela Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (ABIROCHAS) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
O evento é realizado simultaneamente com a Feira Internacional do Mármore e Granito – Vitoria Stone Fair | Marmomac Latin America e conta com a participação de designers de renome internacional como Arthur Casas, Etel Carmona, Nino Bauti, Giorgio Buonaguro, Rodrigo Ohtake, entre outros, que assinam peças de mobiliário produzidas em parceria com empresas da indústria nacional de rochas ornamentais.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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