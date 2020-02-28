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Renata Rasseli

"Área mais importante de qualquer empresa deveria ser o RH", diz CEO da XP

Guilherme Benchimol diz que a área na XP se chama GGP (Gente Gestão e Performance) e é a mais importante da companhia

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 fev 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Guilherme Benchimol, fundador da XP Crédito: Nasdaq
Em post  no Linkedin,  o CEO e fundador da XP,  Guilherme Benchimol,  dispara: "A área mais importante de qualquer empresa deveria ser o RH."    "A maioria das empresas entende que o RH é apenas o departamento pessoal, ou seja, o lugar onde se faz a formalização das contratações, demissões e se processa a folha de pagamentos. Na XP essa área se chama GGP (Gente Gestão e Performance) e é área mais importante da companhia.", completa o CEO da empresa, que mudou a indústria de investimentos e, em 2017, vendeu 49,9% de suas ações para o Itaú Unibanco.
No post do Linkedin, Benchimol disse ainda que "É através dela que garantimos as pessoas certas, na posição certa, com as metas e os incentivos corretos, sempre com a cultura adequada. O sucesso de qualquer negócio é 100% correlacionado com a forma como tratamos o seu ativo mais importante: GENTE."

BAILE VOADOR EM VITÓRIA

Maria Sanz e Regina Leal Crédito: HelioQFilho
Letícia Perim e Ana Paula Altoé Crédito: HelioQFilho
Carlos Devillart e Bruno Lima Crédito: HelioQFilho

CONEXÃO VIX-MÉXICO

Em viagem pela Cidade de México,  o empresário Sérgio Rogério de Castro jantou na última quarta-feira (26) com o executivo Fausto Costa, muito querido dos capixabas, que deixou Vitória há 10 anos. CEO da Nestlé no México, Fausto comanda uma operação de cerca de 3 bilhões de dólares/ano, 17 fábricas e cerca de 16.000 colaboradores, a quinta maior unidade da empresa no mundo. Desde 2007 no grupo, Fausto já passou por Vitória, São Paulo e Venezuela e está há dois anos no México. "Super bem informado e interessado pelo Estado, enviou um abraço para todos os amigos do ES", disse Sérgio Rogério. RR agradece o abraço. 

ENCONTRO DE ANESTESISTAS

A diretoria da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Espírito Santo, Coopanest/ES, se reúne com seus integrantes, neste sábado (29), no Sheraton Vitória Hotel, para traçar estratégias futuras e mostrar os trabalhos desenvolvidos nos últimos anos.
O presidente José Carlos Binda e o diretor financeiro da cooperativa, Célio Miranda, comandarão o 1º Laboratório de Ideias Coopanest/ES, onde se destacarão temas como o “Mercado da Anestesiologia” e a “Transparência, o Senso de Pertencimento e o Futuro da Cooperativa”. Envolver os cooperados nos temas propostos e debater ideias de acordo com as proposições abordadas são, segundo o diretor Célio Miranda, objetivos centrais do evento.

ARQUITETO CARIOCA EM VITÓRIA

Leonardo Lattavo Crédito: Divulgação
O arquiteto carioca Leonardo Lattavo, umas das mentes criativas por trás do renomado estúdio Lattoog Design, estará em Vitória no dia 5 de março, a convite de Robson Arruda. Desembarca em terras capixabas com a missão de apresentar para profissionais do décor o sofá Immenso, uma das peças da coleção Ginga.

CARNAVAL 2020

O advogado Wiler Coelho e a empresária Debora Guerra Coelho curtiram a folia dos bloquinhos de carnaval pelas ruas de Guarapari. Crédito: Divulgação

RR FLASHS

Nossa dermatologista Karina Mazzini  segue nesta sexta-feira (28) para São Paulo para participar da última etapa de um treinamento sobre uso do jato de plasma na pele.
Tiago Bertollo e Izabel Benezath convidam para inauguração da Figata Pizza e & Birra, no próximo dia 3 de março, no Shopping Vitória.

NOVO RESTAURANTE NA PRAIA DO CANTO

Um espaço sofisticado para preencher o intervalo entre o happy hour e a ida para a balada: essa é a essência do novo empreendimento dos sócios Fernando Henrique, Daniel Calmon, Marciano Cruz de Sá, Jean Estevão, Duar Pignaton e Carlos Zamperline, que abre as portas no próximo mês, na Praia do Canto, em Vitória. O restaurante de cozinha contemporânea com carro chefe da culinária japonesa tem o conceito de um lounge e é todo fechado por vidro, criando o efeito de um aquário. O projeto é assinado pela dupla de arquitetos Mirella Correa e Bruno Amaral. E o cardápio é de autoria do chef Rafael Portes, sushiman chef do renomado restaurante Noma Sushi, em Florianópolis. Já quem estará à frente da cozinha no dia a dia é o pupilo dele, o sushiman Cayke Lass.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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