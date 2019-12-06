Aprenda como limpar o seu fogão em apenas 3 minutos Crédito: Freepik

Vamos combinar que preparar as refeições usando o fogão sem sujá-lo é quase impossível né? Refoga daqui, frita dali, grelha o frango, cozinha os legumes, ferve o leite e assim seguimos cozinhando e sujando. Sujar é fácil mas e fazer a limpeza? Pois é, minha avó Florência sempre dizia: "Lucy Karla, limpa logo esse fogão, pois com menos de 3 minutos você resolve". Ou seja, não espere a sujeira grudar, não deixa ela criar morada, senão é mais difícil para limpar.

Minha avó sabia das coisas, este é o grande segredo da limpeza em geral, pois quando a sujeira gruda precisamos dedicar mais tempo, usar força e uma quantidade maior de produtos para conseguir limpar. Veja abaixo como fazer a limpeza do fogão:

Limpeza com vinagre: ideal para limpeza do dia a dia após o preparo das refeições. Limpe com esponja e vinagre. Isso mesmo, vinagre! Nas partes mais sujas, aplique o vinagre esfregue com escovinha, deixe agir por 10 minutos e esfregue novamente. Prossiga com a limpeza com pano úmido e pano seco. O uso do detergente é opcional e dispensável.

Limpeza com desengordurante ou removedor: quando o fogão está muito sujo um desengordurante ou removedor se tornam grandes aliados, use conforme orientação do fabricante. Saponáceo cremoso também é outro aliado nesta tarefa.

Grade, boca e trempe: A limpeza do dia a dia pode ser feita com esponja, detergente ou sabão em barra. Para remover a sujeira antiga use um limpa forno.

Modo de fazer: Disponha as peças numa bancada forrada, protegida com um plástico. Pincele o limpa forno e deixe agir por 10 minutos, esfregue ou escove e lave enxaguando - de preferência com água morna. Use luvas para proteção das mãos.

Evite rachadura: se as grades e trempes do seu fogão são de ferro fundido, espere esfriar antes de lavar, isso evita rachaduras que podem ocorrer por conta do choque térmico.