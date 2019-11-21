Aprenda a limpar o mofo e o bolor da borracha da geladeira

Nada melhor do que ter uma geladeira limpinha e cheirosa! O problema é que não adianta nada ter uma geladeira impecável se a borracha está cheia de mofo ou bolor.
O mofo aparece principalmente quando a borracha permanece molhada e suja ou em situações em que a geladeira fica desligada por algum tempo. Mas tenho receitinhas que vão resolver o problema. Anota aí:
LIMPEZA DA BORRACHA
Limpe a borracha sempre que fizer a limpeza da geladeira, o ideal é que não passe de 15 dias. Esfregue com uma esponja molhada em água com detergente, finalize com pano molhado e seque bem.
REMOÇÃO DO MOFO / BOLOR
Se aparecer mofo, ou manchas pretas de bolor em toda a borracha, faça uma limpeza imediatamente com água sanitária pura.
Coloque água sanitária em um borrifador e borrife na borracha. Deixe agir por 15 a 30 minutos até as manchas pretas desaparecerem.
Esfregue com escova e esponja, limpe com pano molhado e seque bem.
Mas atenção! Usar água sanitária pura com frequência pode ressecar a borracha, use apenas em casos de real necessidade como o aparecimento do mofo.
Sempre que fizer a limpeza da geladeira, inclusive da borracha, desligue a geladeira, removendo-a da tomada e retire todos os alimentos de dentro da geladeira.