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Leonel Ximenes

Alunos da Ufes criam barco movido a energia solar

Confira a coluna publicada neste domingo (24)

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 20:13

Públicado em 

23 jun 2018 às 20:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os alunos da Ufes estão batendo um bolão com o projeto Solares, que tem objetivo de explorar aplicações para a energia solar no Espírito Santo. Estudantes das engenharias já criaram barco catamarã movido a energia solar chamado Poente e um pequeno carro, também solar, controlado via bluetooth. Os dois serão destaques no X Fórum Capixaba de Energia (Fenergia), amanhã.
Convivência solar
Henrique Nascimento, um dos estudantes envolvidos no projeto, conta que até agosto eles vão inaugurar na Ufes, ao lado do Cine Metrópolis, um quiosque com tomadas para carregar celular e notebook, bancos e apoios, tudo alimentado por placas solares.
Passeio de domingo
A Universidade, aliás, vai abrir hoje os portões de Goiabeiras para uma manhã de lazer, das 8 às 13 horas. Vai ter filme infantil no Metrópolis, exposição na galeria, campeonato de tiro com arco, passeio ciclístico e mais. Tudo de graça!
Kroos credo!
Após um vacilo do jogador Kroos, a Alemanha conseguiu se recuperar com o próprio acertando um golaço.
Cabelo, cabeleira
Neymar até tentou, mas o cabelo mais estiloso da Copa é o do goleiro da Coreia do Sul, Cho Hyun-woo.
Expectativa x realidade
Já tem gente pensando qual é a melhor posição para as 6 estrelas na camisa da Seleção depois do hexa. O brasileiro está criando expectativas? Nãããão, que é isso...
Constatação
Na primeira Copa depois da derrocada da esquerda na América do Sul, as seleções sul-americanas ainda não conseguiram convencer.
Herói sertanejo
O grupo capixaba Vira Lata de Teatro vem apresentando a peça “Quixotinadas”, que narra a chegada de Dom Quixote e Sancho Pança ao sertão nordestino. Em um dos atos, Dom Quixote, revoltado com a miséria sertaneja, resolve fazer algo pelo povo, que logo o alça como candidato.
Alfinetada?
Ao receber o convite, o cavaleiro português discursa que vai acabar com as “pharsas com ph”. Em seguida, Sancho emenda que já não há espaço para imperadores. Há quem interprete que foi uma alfinetada no governador Paulo Hartung. Em uma apresentação, teve gente que vibrou nesse trecho.
Mas gente...
O curioso é que o diretor da peça é Cleverson Guerrera, garoto-propaganda de uma publicidade do Banestes.
Milagre do Transcol
Leitora flagrou uma cena surreal no ponto de ônibus da subida da Terceira Ponte. Um cadeirante desceu do coletivo e começou a se locomover de costas, apoiando os pés no chão. Hein?
CadeiaNet
Lula, o presidiário, virou comentarista de futebol na internet. Na sexta, disse que a Seleção precisa melhorar o psicológico para ser campeã.
Missão investimento
Vila Velha vai receber nesta semana uma missão do banco latino-americano Fonplata. A prefeitura quer captar R$ 126 milhões para obras como a reforma do Parque da Mantegueira e a pavimentação nos bairros Darly Santos, Pontal das Garças e Ponta da Fruta. O contrato será assinado no fim do ano.
Baleias à vista
Já começou a temporada de baleias jubarte! Mais de 10 foram avistadas na semana passada, em Santos. Nos próximos dias, elas já devem mostrar seu balé em águas capixabas.
Samba do gato
Edvaldo Teixeira, presidente da Unidos da Piedade, e Paulo Balbino, carnavalesco, têm postado várias fotos de felinos na internet. Será esse o enredo da escola em 2019?
Modelo de $ucesso
O modelo de turismo de Gramado (RS) será apresentado aos capixabas amanhã, em um seminário aberto ao público, no China Park. Um dos palestrantes é o próprio prefeito gaúcho, João Alfredo Bertolucci.
Orgulho capixaba
O publicitário vila-velhense Jean Zamprogno faz parte da equipe que ganhou 13 Leões de Ouro no Festival de Cannes, com campanhas de grandes marcas de alimentação. Orgulho!

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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