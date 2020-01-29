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Abuso

"Ainda bem que temos o jornalismo", diz leitor sobre frentista agredido

Leitores ressaltaram  o importante papel da imprensa no caso do PM flagrado dando um tapa na cara de um frentista por câmeras de um posto de gasolina em Vila Velha

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 16:14

Públicado em 

29 jan 2020 às 16:14

Colunista

Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele — Foto: Reprodução/ TV Gazeta Crédito: Reprodução
Os leitores ficaram indignados com a conduta do sargento Clemilson Silva de Freitas, flagrado agredindo um frentista por câmeras de videomonitoramento de um posto de gasolina em Vila Velha. O trabalhador, além de um tapa na cara, também ficou sob a mira da arma do PM. Em editorial, A Gazeta se posicionou sobre o episódio, cobrando não somente a necessidade do afastamento imediato de policiais em casos como esse e uma investigação célere por parte da Corregedoria da Polícia Militar, como um atendimento mais eficaz e menos burocrático ao cidadão que necessita fazer uma denúncia de abuso policial.
No perfil de A Gazeta no Facebook, a repercussão do caso foi grande. Foi somente na tarde desta terça-feira (28) que o frentista conseguiu registrar a denúncia, e o PM enfim foi afastado, segundo a instituição. Muitos leitores destacaram que a publicidade dada pela imprensa ao caso foi essencial para que as providências começassem a ser tomadas. O jornalismo, mais uma vez, mostrou-se um canal de cobrança importante para aqueles que se sentem impotentes diante das injustiças. Veja a seguir alguns comentários.
Ainda bem que temos o jornalismo. (Silva Adriano)
Parabéns, A Gazeta, por estar ajudando a denunciar publicamente esse caso, esse tapa doeu na cara de todo cidadão trabalhador e de bem, esperamos que a burocracia e o corporativismo não façam esse caso cair no esquecimento, queria ver a mesma coragem desse policial se fosse um bandido de verdade. (Márcia Silva)
Essa reportagem está de parabéns, tinham que mudar drasticamente a forma como atua a corregedoria, são pagos pelo contribuinte e devem atender aos anseios da sociedade e não ao corporativismo. (Erasmo Moraes)
À PM todo o nosso respeito, mais quando um erra  suja o nome de toda a corporação, você toma raiva da polícia até mesmo de outros Estados, e até mesmo de outros países. (Júnior Júnior)
Respeito!!! Respeito!!! Se o frentista tivesse cometido este absurdo, já estaria preso!!! (Denise Almeida Gomes)
Eu peço a Deus para nunca passar por isso que esse cidadão passou. Este policial tem que ser expulso da corporação. (Sergio Valadão)
Que essa lei sirva para todo mundo, até para os políticos que se acham donos do mundo. Parabéns ao frentista que fez valer a lei! (Dayher Ribeiro)
Não existe nenhuma dúvida que a Polícia Militar é uma excelente instituição e imprescindível para a segurança da nossa sociedade. Entretanto vez ou outra surge algum de seus integrantes com problemas de autoestima e pratica esse tipo de desvio de comportamento, daí a necessidade de apuração adequada dos fatos e adoção de medidas punitivas para que esse cidadão entenda que a lei é para ser cumprida por todos, independente de cargo ou função pública. (Jorge Arnoni)
Quero ver qual será a satisfação que o Estado vai dar ao contribuinte caso a PM não exonere esse cara, que é algo bem provável que aconteça. (Saulo Baptista)
Se esse PM foi capaz de voltar lá e esbofetear o cara a troco de nada, imaginem o que ele não faria agora quem foi denunciado? Esse rapaz não deve nem estar dormindo direito coitado. em que ficar esperto! (Bruna Maia)
Eu não tenho relatos de abuso de poder contra a minha pessoa, mas tenho um amigo que já foi agredido por PM em frente à Corregedoria. Durante o acontecido ele ameaçou denunciar o PM e ainda assim foi agredido. Se o caso não tiver repercussão vai ficar naquilo mesmo. (Filipe Gomes)
A Corregedoria poderia dar mais atenção ao caso, a imprensa poderia montar uma barraca na porta pra esperar uma resposta! Que tal? (Renato Guimarães De Guimarães)
Acho que queriam abafar o caso. (Vânia Maso)
Verdade! Ele poderia fazer também um BO Preventivo!!! (Eliana Guimaraes Candida)
Podemos assim dizer que há um "dito popular", que todos somos iguais perante a lei... Mas todos nós sabemos que na prática isso não é verdade. (Emanoel Elias)
Exclusão da corporação deveria ser imediata. Como e feito nas empresas privadas, quando ocorrem agressões entre colegas.  Não generalizando, muitos policiais depois que vestem a farda acham que estão acima de tudo e todos, daí que se vê que são despreparados. (Elivelto Chagas)

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